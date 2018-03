SPAR: Investitionen in die Versorgungssicherheit notwendig

SPAR handelt mit Verantwortung

Salzburg (OTS) - Als heimische Handelskette hat SPAR eine hohe Verantwortung, die Versorgung der Österreicherinnen und Österreicher mit Lebensmitteln sicherzustellen. Aus diesem Grund engagiert sich SPAR derzeit bei zwei Projekten, die am kommenden Freitag Thema einer Demonstration in Wien sein werden:

Versorgung für Wien: Projekt Logistikzentrum Ebergassing

Das SPAR-Großhandelslager in St. Pölten wird zu klein. Eine zeitgerechte Versorgung der niederösterreichischen und Wiener SPAR-Märkte kann daher mit der bestehenden Logistik auf Dauer nicht mehr sichergestellt werden. Da der Standort in St. Pölten nicht erweiterbar ist, plant SPAR ein zusätzliches Logistikzentrum im Nahbereich Wiens.

Mit Ebergassing konnte - nach einem umfangreichen Auswahlprozess -ein Standort gefunden werden, bei dem die LKWs durch kein Ortsgebiet fahren müssen. Das Grundstück verfügt zudem bereits über die notwendige Widmung. Der örtliche Bebauungsplan sieht ein derartiges Firmengebäude vor. Das Gebäude wird so platziert und gestaltet, dass es vom Ort aus fast nicht zu sehen sein wird. Außerdem sind umfangreiche Maßnahmen zur Schallreduktion vorgesehen. Die Niederösterreichische Umweltanwaltschaft sieht kein Problem, dass ein Lebensmittellager am Rande eines Natura 2000-Schutzgebietes situiert ist. SPAR investiert 85 Millionen Euro in das technische Vorzeigeprojekt und schafft über 100 neue Arbeitsplätze.

Versorgung mit heimischem Gemüse: Geothermie-Projekt Blumau

Die österreichischen Konsumenten wünschen sich zu Recht so viele Produkte wie möglich aus heimischer Produktion. Auch SPAR, als heimische Handelskette und großer Partner der österreichischen Landwirtschaft, hat allerhöchstes Interesse an möglichst vielen im Inland erzeugten Qualitätsprodukten. Außerhalb der Erntesaison ist der Handel jedoch gezwungen, ganzjährig gefragte Produkte, wie etwa Tomaten, Gurken und Paprika aus dem Ausland zuzukaufen, dies umfasst etwa 40 - 50 Prozent des Jahresbedarfs.

In der Oststeiermark wird derzeit ein innovatives Projekt entwickelt: Fruchtgemüse wie zum Beispiel Tomaten, Gurken und Paprika, soll mit Hilfe der in der Gegend natürlich vorhandenen Geothermie produziert werden. SPAR hält dieses zukunftweisende Projekt der Firma Frutura grundsätzlich für eine großartige Idee, weil es ermöglichen würde, auf umweltschonende Art und Weise das ganze Jahr hindurch Fruchtgemüse aus Österreich anzubieten, das derzeit nur in gewissen Saisonen aus heimischer Produktion verfügbar ist. Darüber hinaus stellt das Projekt einen wichtigen Impuls für Wirtschaft und Landwirtschaft der gesamten Region dar. SPAR steht dem Projekt der Firma Frutura positiv gegenüber, setzt sich allerdings dafür ein, dass sämtliche ökologischen und produktionstechnischen Fragen sowie die positive Auswirkung auf die Region vorab mit allen Beteiligten geklärt sind.

