AKNÖ: Pensionslücke zwischen Arbeitslosigkeit und Alterspension schließen

Wien (OTS/AKNÖ) - Die Abstände zwischen den Pensionsreformen werden immer kürzer, doch die Effekte lassen auf sich warten. "Die wahre Pensionslücke klafft zwischen Arbeitslosigkeit, krankheitsbedingter Berufsunfähigkeit und regulärem Pensionsantrittsalter. Hier muss angesetzt werden", sagte AKNÖ-Direktor Mag. Helmut Guth, anlässlich eines Symposiums mit RichterInnen, AnwältInnen und AKNÖ-ExpertInnen, heute, Mittwoch in Wien.

Die Anhebung des tatsächlichen Pensionsalters an die reguläre Alterspension ist das erklärte gemeinsame Ziel von Regierung und Sozialpartnern. "An der Unterstützung der Arbeitnehmer-Interessenvertretung fehlt es nicht, wir wünschen uns mehr Engagement der ArbeitgeberInnen, ältere ArbeitnehmerInnen länger zu beschäftigen", sagte AKNÖ-Direktor Guth am Mittwoch. "Nur neue Hürden aufzubauen und die Leistungsdecke zu kürzen, ändert am Grundübel nichts: Es gibt zu wenig Beschäftigte, die nahtlos aus der Beschäftigung in die Pension übertreten können und viel zu viele, die aus Krankenständen oder aus Arbeitslosigkeit heraus auf eine Pension hoffen", ergänzt AKNÖ-Sozialrechtsexperte Dr. Alfred Obermair.

Mehr als die Hälfte der Arbeiter sind bei Pensionsantritt nicht mehr beschäftigt

Tatsächlich gibt es in Österreich keinen wirksamen Kündigungsschutz für ältere ArbeitnehmerInnen, der zum Erhalt des Arbeitsplatzes führt. Mehr als die Hälfte der ArbeiterInnen gehen nicht aus einem Arbeitsverhältnis heraus in Pension, sondern aus Arbeitslosigkeit oder Krankenstand, berichtet Dr. Helmut Mahringer (WIFO) bei der Juristischen Jahrestagung der AKNÖ.

Dabei sind Beendigungen auf Grund des Alters eindeutig gesetzwidrig, sagt Dr. Julia Eichinger (WU Wien). Kündigungsanfechtungen und Klagen wegen Altersdiskriminierung enden fast immer mit einer finanziellen Abschlagszahlung. Dr. Obermair: "Zwei oder drei Monatslöhne können die Pensionslücke, die oft mehrere Jahre dauert, nicht überbrücken. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein."

Arbeitgeber am Risiko von Arbeitslosigkeit und Invalidität beteiligen

Der jetzige Zustand ist unbefriedigend, waren sich die AKNÖ-ExpertInnen und viele SozialrechtsanwältInnen und RichterInnen einig. Das Risiko der gesundheitlichen Beeinträchtigung wird alleine den ArbeitnehmerInnen und der Sozialversicherung aufgehalst.

Die NÖ. Arbeiterkammer fordert daher den massiven Ausbau der betrieblichen Gesundheitsvorsorge, den Einsatz von ArbeitspsychologInnen, die verpflichtend die ArbeitgeberInnen bei der Gestaltung von altersgerechten Arbeitsplätzen unterstützen sollen.

