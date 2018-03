WKÖ-Lorentschitsch: "Wichtiger Schritt zu vernünftiger Lösung bei Sonntagsöffnung getan"

Handelsobfrau begrüßt Erklärung von Novomatic zu Sonntagsöffnung von Dayli - "Dient einer Versachlichung der Diskussion"

Wien (OTS/PWK259) - "Die aktuelle Ankündigung von Novomatic als Hälfteeigentümer beim Handelsunternehmen Dayli ist ein wichtiger Schritt zu einer vernünftigen Lösung in der Frage der Sonntagsöffnung. Sie trägt maßgeblich zu einer Versachlichung der bislang intensiv geführten Diskussion bei", erklärt Bettina Lorentschitsch, Obfrau der Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

"Ein nächster Schritt muss nun die gesetzliche Klarstellung seitens der Politik in Sachen Sonntagsöffnung sein. Es muss im Gesetz klar ersichtlich sein, was der Gesetzgeber will und was nicht. Je weniger Grauzonen es gibt, umso besser für die Rechtssicherheit", so Lorentschitsch: "Damit soll Klarheit im Sinne aller Beteiligten geschaffen werden." (JR)

