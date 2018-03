FPÖ-Obermayr begrüßt Ablehnung der Speicherung von Fluggastdaten im EU-Parlament

Ausschuss für bürgerliche Freiheiten lehnt Fluggastdatenrichtlinie mit knapper Mehrheit ab (30 zu 25)

Wien (OTS) - Bis zu fünf Jahre lang will die EU-Kommission Daten von ankommenden und abfliegenden Flugpassagieren zentral speichern. Der freiheitliche EU-Parlamentarier Mag. Franz Obermayr kommentiert die heutige Abstimmung im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten: "Dieser Art von pauschaler, langfristiger Datenspeicherung wurde nun fürs Erste ein Riegel vorgeschoben. Natürlich muss man den Behörden im Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität auch die notwendigen Mittel in die Hand geben, der Vorschlag der Kommission ist aber unverhältnismäßig und stellt einen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Bürger dar." Selbst die Europäische Agentur für Grundrechte sehe den Vorschlag in ihrer Stellungnahme kritisch. Dort heißt es etwa zur Verhälnismäßigkeit: "An analysis of the proportionality of the envisaged PNR system requires that special attention be paid to the treatment of innocent people. The proposal currently does not limit the creation or establish quality criteria for the creation of assessment criteria."

"Pauschal sämtliche EU-Bürger unter Generalverdacht zu stellen und eine Flut an Daten anzusammeln, kann keine Lösung sein.", betont Obermayr, der schließt: "Die Abstimmung im Ausschuss ist daher positiv zu bewerten. Allerdings ist das Ergebnis mit 30 zu 25 recht knapp ausgefallen. Man wird sehen wie die Mehrheitsverhältnisse sind, wenn der Richtlinienvorschlag ins Plenum kommt."

