FP-Herzog: Leistbares Wohnen durch Anwendung von Kategoriemietzins gefordert

Wiener Wohnen muss gänzlich der Kontrolle des Gemeinderats unterworfen sein

Wien (OTS/fpd) - Zahlreiche Unternehmen, Betriebe und Fonds der Stadt Wien sowie 365 Töchter der Wien Holding und der Wiener Stadtwerke Holding allein in der ersten Ebene sind der Kontrolle des Gemeinderates weitestgehend entzogen. Damit haben weder der Gemeinderat noch die zuständigen Gemeinderatsausschüsse die Möglichkeit, die Geschäftsentwicklung und betriebliche Führung dieser ausgegliederten Bereiche auch nur im Ansatz zu überprüfen, kritisiert heute Wiens FPÖ-Landtagspräsident Johann Herzog.

Die FPÖ tritt für eine Rückführung in den Zuständigkeitsbereich der Stadt Wien ein. Die Grundversorgung Wiens soll in öffentlicher Hand bleiben - etwa Wasser, Abwasser, Müll, Wiener Wohnen, Verkehrsbetriebe. Diese müssen allerdings zum Unterschied von heute der Kontrolle durch die gewählten Gremien Wiens unterworfen sein. Bei allen anderen Betrieben sollte im Einzelfall überprüft werden, ob sie in den Hoheitsbereich der Stadt Wien übersiedeln oder im privaten Bereich verbleiben sollen. Die Kontrolle von Gemeinderat und Ausschüssen muss bei den Holding-Betrieben, die im überwiegenden Eigentum der Stadt stehen, gegeben sein. Simpel formuliert sollte die gewählten Gremien der Stadt eine Art Aufsichtsrat bilden.

Hervorgehoben hat Herzog die Missbräuche, die bei der Ausgliederung der Wiener Hausbetreuungs GmbH und der Wiener Außenbetreuung GmbH erfolgt sind und die ein abschreckendes Beispiel für die Privatisierung à la SPÖ darstellen. Ein von der FPÖ veranlasster Kontrollamtsbericht hat ein vernichtendes Urteil gefällt. Scheinausschreibungen, Vetternwirtschaft und Mobbing gegen Mitarbeiter waren die Regel. Herzog: "Es muss sichergestellt sein, dass Wiener Wohnen nicht zum Selbstbedienungsladen verkommt."

Wiener Wohnen selbst ist ein Unternehmen der Stadt Wien und damit formal der Kontrolle des Gemeinderates bzw. des zuständigen Ausschusses unterworfen. Als Oberaufsicht der Unternehmung sind dem Gemeinderat und Ausschuss Wirtschaftsplan, Investitionsplan und Jahresabschluss vorzulegen. Das geschieht derzeit aber nur ein einziges Mal im Jahr, mit dem Ergebnis, dass die Wirtschaftsführung hinsichtlich der laufenden Geschäfte keine Mitwirkung hat. Dem Gemeinderat oder Ausschuss geht nicht die geringste Information über die dortigen Vorgänge zu. Daher ist eine Änderung des Statuts der Unternehmung Wiener Wohnen dringend erforderlich.

Hinsichtlich der Privatisierung von Gemeindewohnungen stellt Herzog fest, dass sich die FPÖ immer gegen einen Verkauf ausgesprochen hat. Für Mieter kann ein solcher Kauf ein Nachteil sein, da viele Gemeindebauten in unattraktiven städtischen Lagen situiert sind, was eine allfällige Verkaufsmöglichkeit in Zukunft erschwert. Des Weiteren müssen die Neueigentümer mit Belastungen bei allfälligen Sanierungs- und Reparaturmaßnahmen rechnen.

Die 220.000 Gemeindewohnungen sollten ein wesentlicher Faktor zur Mietendämpfung in Wien sein. Leider beseitigt die SPÖ diesen Vorteil durch Anwendung des Richtwertzinses bei Neuvermietungen. Diese sind dann nicht annähernd günstiger Wohnraum. Die FPÖ fordert daher seit eh und je im städtischen Wohnhausbereich, dass der Kategoriemietzins zum Einsatz kommt. Erfreulicherweise hat sich die ÖVP in ähnlicher Weise geäußert und fordert durch die Anwendung des Richtwertes für ausfinanzierte Genossenschaftswohnungen eine Gleichstellung auch für die Wiener Gemeindewohnungen. Damit liegt sie auf gleiche Ebene wie die FPÖ mit ihrer Forderung nach Wiedereinführung des Kategoriezinses im Gemeindebau, schließt Herzog. (Schluss) hn

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien, Pressestelle