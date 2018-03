GdG-KMSfB: Gemeindebedienstete in NÖ fordern faire Gehaltsverhandlungen

Auf Demo in St. Pölten folgen Bedienstetenversammlungen

Wien (OTS/ÖGB) - "Das Image der niederösterreichischen Gemeindebediensteten braucht dringend eine Imagekorrektur. In mehr als 200 Berufsgruppen sind sie an 365 Tagen im Jahr für die Bürgerinnen und Bürger im Einsatz. Und sie haben sich faire Gehaltsverhandlungen verdient", sagte heute, Mittwoch die Vorsitzende der Landesgruppe Niederösterreich in der GdG-KMSfB (Gewerkschaft der Gemeindebediensteten - Kunst, Medien, Sport, freie Berufe), Erika Edelbacher, im Rahmen einer Pressekonferenz.++++

Mit einer Demo hat haben die Niederösterreichischen Gemeindebediensteten heute in St. Pölten gegen eine von der Politik verordnete Nulllohnrunde für 2013 protestiert. Hauptkritik war die fehlende Verhandlungsbereitschaft der Landespolitik. Edelbacher: "Man versucht die Sache so zu drehen, als wäre eine Nulllohnrunde bereits vereinbart, als wollten wir ein abgesprochenes Paket wieder aufschnüren. Aber das ist absurd - weil es nicht einmal Verhandlungen gegeben hat und wir als Gewerkschaft einer derartigen Maßnahme niemals zugestimmt haben."

Die GdG-KMSfB Niederösterreich fordert die sofortige Aufnahme von Gehaltsverhandlungen für das laufende Jahr. Edelbacher: "Falls die Politik nicht endlich Vernunft annimmt, werden wir unsere Kolleginnen und Kollegen im Rahmen von Bedienstetenversammlungen ausführlich über den Stand der Dinge informieren und bei diesen Versammlungen die notwendigen Beschlüsse für weitere Aktionen fassen. Natürlich kann und wird es dabei zu Einschränkungen der angebotenen Dienstleistungen kommen."

