BSO-Präsident Wittmann erfreut über Erfolg: Tägliche Turnstunde in Ganztagsschulen fix

Unterschriftenaktion für Tägliche Turnstunde konnte ersten konkreten Erfolg verbuchen: Ministerin Dr. Claudia Schmied legt 10 Punkte Programm für Ausbau von Bewegung und Sport vor

Wien (OTS) - Die Unterschriftenaktion für die "Tägliche Turnstunde" konnte heute, am 24. April, einen ersten konkreten Erfolg in Sachen Umsetzung verbuchen: Die tägliche Turnstunde in ganztägigen Schulen ist fixiert!

Bildungsministerin Dr. Claudia Schmied legte ein 10 Punkte Programm für den Ausbau von Bewegung und Sport vor. Ziele sind unter anderem die Integration von Bewegung und Sport in den Kindergarten-und Schulalltag sowie eine Intensivierung der Aktivitäten mit dem organisierten Sport.

BSO-Präsident Dr. Peter Wittmann zeigt sich über diesen Schulterschluss erfreut: "Die Einführung der "Täglichen Turnstunde" in Ganztagsschulen ist ein erster Erfolg. Er zeigt, dass unsere Forderung und die Bewusstseinsbildung für mehr Bewegung und Sport gehört wurden und erfolgreich waren. Unser Ziel ist es weiterhin, die "Tägliche Turnstunde" in der Volksschule und in allen weiteren Schultypen gesetzlich zu verankern. Ich freue mich über die Zusammenarbeit des Bildungs-, Sport- und Gesundheitsministeriums mit der Österreichischen Bundes-Sportorganisation zur Umsetzung der "Täglichen Turnstunde" im Rahmen einer Arbeitsgruppe."

