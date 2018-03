SP-Schicker zu FP-Strache: Wien spricht für sich und seinen Bürgermeister

Wien (OTS/SPW-K) - "Es gehen den Freiheitlichen offensichtlich auf Bundesebene mittlerweile so sehr die Themen aus, dass sie ihr Lamento nunmehr auf Wien verlegen müssen", kommentiert der Wiener SPÖ-Klubvorsitzende, Rudi Schicker, die Aussendung von FP-Strache von heute, Mittwoch. "Gerade haben Sie und ihre Parteifreunde wieder demonstriert, dass sie nicht nur gegen rechts Außen auffällig anfällig sind, sondern insbesondere bei Privatisierungen offenbar ein noch größeres Abgrenzungsproblem haben", so Schicker weiter mit Verweis auf den heutigen Sondergemeinderat zum Thema Privatisierung und die oberösterreichischen Verhältnisse bei den Freiheitlichen.

Hatte doch die FP-Kollegin Barbara Kappel erst 2011 bei einer Diskussionsveranstaltung auf ihre Liste jener "Wunschkandidaten" in Wien verwiesen, die für eine Privatisierung in Frage kämen. "Wo war heute bitteschön diese ominöse FPÖ-Liste? Stehen sie doch wenigstens zu ihre Privatisierungsplänen, Frau Kollegin!", fordert Schicker in Richtung FPÖ. "Anstatt Bürgermeister-Bashing zu betreiben und dafür ihren Bundesparteichef vorzuschicken, hätte es Ihnen besser angestanden heute im Gemeinderat selber Farbe zu bekennen und sich nicht hinter einer Vielzahl von, durchwegs männlichen, FPÖ-Rednern zu verstecken", kritisiert Schicker.

"Bemerkenswert ist auch, dass die FPÖ immer wieder die Frauenpolitik der SPÖ kritisiert, aber ihre eigenen Frauen - so sie überhaupt mehr als eine haben - offenbar nicht in der Lage sind, auch für sich selber zu sprechen", wundert sich Schicker. Und abschließend stellt er noch klar: "20 Jahre Häupl haben aus Wien eine lebenswertere und eine sichere Stadt gemacht. Wien ist mittlerweile europaweit der Leuchtturm in punkto Lebensqualität und Innovation. Vier Mal hintereinander wurden wir als "lebenswerteste" Stadt ausgezeichnet, ganz zu schweigen von den erst kürzlich verliehenen Titeln der "Smartest City" weltweit und "Europäische Innovationshauptstadt". Und dagegen kann ein gewisser Hr. Strache auch nichts ausrichten."

