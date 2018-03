Foglar zu WKÖ und IV: Wir lassen uns mehr Gerechtigkeit nicht wegrechnen

Mehr Netto vom Brutto, gerechtes Steuersystem

Wien (OTS/ÖGB) - "Es ehrt uns, dass Forschungsinstitute die Forderungen des ÖGB durchrechnen, denn das zeigt, dass man sich mit unseren Vorschlägen ernsthaft auseinandersetzt - richtig sind diese Zahlen allerdings deshalb noch lange nicht", sagt ÖGB-Präsident Erich Foglar zu den heute von der KMU-Forschung und gestern vom IV-nahen Institut Eco Austria veröffentlichen Zahlen. "Wir fordern Gerechtigkeit im Steuersystem und weniger Belastungen für die Beschäftigten, und das kann uns keine Studie jemals wegrechnen."

Es sei richtig, dass Österreich im europäischen Vergleich eine relativ hohe Steuer- und Abgabenquote habe, so Foglar: "Die werden aber im überwiegenden Ausmaß von den ArbeitnehmerInnen und KonsumentInnen geleistet, und am allerwenigsten von den Millionären. Deshalb fordern wir ja, dass die Löhne und Gehälter steuerlich entlastet werden, damit den Menschen mehr Netto vom Brutto übrig bleibt. Davon profitieren alle, denn mehr Geld heißt mehr Kaufkraft, das heißt mehr Arbeitsplätze, das heißt wieder mehr Steuereinnahmen und Sozialversicherungsbeiträge. Mehr für die ArbeitnehmerInnen heißt also mehr für alle."

"Nicht nur bei den Steuern wird die Hauptlast von den ArbeitnehmerInnen getragen, auch bei überlangen Arbeitszeiten liegen Österreichs Beschäftigte an der Spitze in Europa", sagt Foglar. "Es ist daher durchaus gerechtfertigt, wenn im Sinne von alternsgerechten Arbeiten auch die Belastungen durch die überlangen Arbeitszeiten reduziert werden." Rechnung des IV-nahen Institut Eco Austria, wonach die Forderungen des ÖGB die Industrie in den Ruin stürzen würde, müsse man dann doch ins rechte Licht rücken. "Jedes Jahr werden 300 Millionen Überstunden geleistet, fast 70 Millionen unbezahlt - auf Kosten der Einkommen und Gesundheit der Beschäftigten." 300 Millionen Überstunden würden die Unternehmen 300 Millionen Euro kosten - das liege im Vergleich zur gesamten Wirtschaftsleistung im Promillebereich.

Die sechste Urlaubswoche gibt es seit 30 Jahren, dem ÖGB gehe es darum. Dass mehr Menschen sie leichter erreichen, denn die Arbeitswelt habe sich seither grundlegend geändert. "Wir wollen nicht, dass große Gruppen wie etwa die über 70.000 ZeitarbeiterInnen, von diesem Gesetz ausgeschlossen werden", so Foglar. "Wenn knapp über eine Million Menschen eine sechste Urlaubswoche erhalten, steigen die Kosten für Unternehmen gerade einmal um 0,6 Prozent - und die positiven Auswirkungen auf die Gesundheit und durch weniger Krankenstände würden das bei weitem übersteigen."

Die reflexartige Ablehnung von Vermögenssteuern und das Argument der Standortschädigung kann Foglar ebenfalls nicht nachvollziehen. "Wenn kapitalistisch orientierte Staaten, darunter die USA, Japan oder Großbritannien derartige Steuern haben, und im OECD Raum 5,6 Prozent der Steuereinnahmen aus Vermögenssteuern kommen, dann kann das für Österreich kaum der wirtschaftliche Untergang sein", so Foglar. Millionärssteuern würden allen etwas bringen, auch der Wirtschaft. Denn mit Einnahmen in die Staatshaushalte könne viel getan werden, um die Wirtschaft anzukurbeln, Arbeitsplätze zu schaffen und damit auch Sozialausgaben zu senken.

Foglar: "Berechnungen oder Studien von wem auch immer werden uns nicht davon abhalten, für mehr Steuergerechtigkeit und weniger Belastungen für die Beschäftigten einzustehen, denn mehr Gerechtigkeit lassen wir uns von niemandem wegrechnen."

Rückfragen & Kontakt:

Nani Kauer

ÖGB-Kommunikation

01/534 44-39263