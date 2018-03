Walser zur täglichen Turnstunde: Ohne Budget eine reine Pflanzerei für Eltern

Schon jetzt fehlen Turnhallen und Lehrkräfte

Wien (OTS) - "Eine Pflanzerei der Eltern", so kommentiert Harald Walser, Bildungssprecher der Grünen, die Ankündigung von Unterrichtsministerin Claudia Schmied, an ganztägigen Schulen eine tägliche Turnstunde zu erlassen.

"Letzte Woche erst wurde aufgedeckt, dass schon eine Mittagsjause als ganztägige Betreuung gilt, jetzt wird der Weg von der Garderobe in die Klasse zur Bewegungseinheit", ätzt Walser und weiter: "Man darf auf das Kleingedruckte gespannt sein, denn schon jetzt sind nicht ausreichend Turnsäle und Freiräume vorhanden, um den bestehenden Anforderungen der Lehrpläne zu genügen." Den Hinweis auf ein Programm "im Rahmen der derzeitigen budgetären Möglichkeiten" wertet Walser als entlarvend. "In Wirklichkeit handelt es sich bei der Ankündigung um ein Begräbnis erster Klasse für das Projekt", so der Grüne Bildungssprecher abschließend.

