FP-Höbart: Asylantengewalt eskaliert!

Wer tatsächlich Schutz vor Gewalt bei uns sucht, sollte nicht selbst gewalttätig werden

Wien (OTS) - Der Landesparteisekretär der FPÖ NÖ, NAbg Ing. Christian Höbart, zeigte sich heute entsetzt über die jüngsten Medienberichte über eine Messerstecherei unter Asylanten in Gänserndorf.

"In Gänserndorf sind zwei Asylanten mit dem Messer aufeinander losgegangen und einer wurde dabei schwer verletzt. Es ist offenbar so, dass das Gewaltpotential unter diesen Menschen höher als das der einheimischen Bevölkerung ist, wenn man sich die Kriminalitätsstatistiken ansieht", so Höbart.

"Würden diese Menschen wirklich Schutz in unserem Land suchen, so wären sie froh, wenn sie hier in Frieden leben könnten und würden nicht gegenseitig aufeinander einstechen. Jemand der auf diese Weise als Asylsuchender straffällig wird, hat auf jeden Fall das Recht verloren, in Österreich zu bleiben und gehört umgehend abgeschoben!", so Höbart abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at