JG-Kucharowits: StaatsbürgerInnenschaft nicht vom Einkommen abhängig machen

Kinder, die in Österreich geboren sind, sind keine AusländerInnen

Wien (OTS/SK) - "In der am Mittwoch von Sebastian Kurz präsentierten StaatsbürgerInnenschaftsnovelle wird ein monatliches Mindesteinkommen von 1.000 Euro gefordert. Aufgrund dieser hohen Einkommensgrenzen kann jemand sehr gutes Deutsch sprechen, schon jahrelang in Österreich ehrenamtlich arbeiten und trotzdem keinen Anspruch auf die Staatsbürgerschaft haben. Warum gelten nur GutverdienerInnen als integriert?", fragt sich Katharina Kucharowits, Bundesvorsitzende der Jungen Generation in der SPÖ (JG). ****

Viele Menschen, die in Teilzeitverhältnissen angestellt sind, erreichen die vorgegebene Gehaltsuntergrenze nicht. Auch Menschen, die in Niedriglohnbranchen arbeiten oder sich in Ausbildung befinden, haben kaum eine Chance, die StaatsbürgerInnenschaft zu erhalten. "Diesem Problem müssen wir den Garaus machen. Es darf nicht sein, dass die StaatsbürgerInnenschaft vom Einkommen abhängig ist", fügt Kucharowits hinzu.

Wer in Österreich geboren ist, ist keinE AusländerIn!

Bei der Novelle des StaatsbürgerInnenschaftsgesetzes soll man auch bedenken, dass jährlich etwa 10.000 Kinder von MigrantInnen die StaatsbürgerInnenschaft nicht bekommen. Ihre Eltern leben oft seit vielen Jahren in Österreich, arbeiten hier und zahlen Steuern, trotzdem werden diese Kinder offiziell als AusländerInnen geboren. "Es wird Zeit, dass jede und jeder, der/die in Österreich geboren ist, auch österreichischeR StaatsbürgerIn sein kann!", fordert Kucharowits. (Schluss) che/mp

