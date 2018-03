Schennach: Europarat stellt sich auf die Seite der Roma-Kinder

"Die soziale und rechtliche Lage der Roma ist die humanitäre Katastrophe Europas"

Wien (OTS/SK) - Der Europarat hat sich in den letzten drei Jahren der Dekade der Roma-Integration klar auf die Seite der mehrfach diskriminierten Roma-Kinder gestellt. SPÖ-Bundesrat Stefan Schennach, der für die SOC-Fraktion dazu Stellung bezog, appellierte am Mittwoch eindringlich, "den Bildungsvorhalt für die Roma-Kinder zu beenden". 20-40 Prozent der Roma-Kinder in Bulgarien, Albanien, Serbien und Rumänien sind nicht eingeschult, in Bosnien sogar 80 Prozent. "Isolierte, schlecht ausgestattete Roma-Schulen mit schlecht qualifiziertem Personal oder die Abschiebung von Roma-Kindern in Sonderschulen haben zur Folge, dass nur fünf Prozent der Roma-Kinder eine höhere Ausbildung erhalten", kritisierte Schennach in seinem Appell. ****

"Die Folge ist, dass bei einer durchschnittlichen Analphabetisierungsrate von über 50 Prozent und bis zu 100 Prozent bei den Großeltern ein generell bildungsfremdes Klima entstanden ist, das durch europäisches Versagen weitervererbt wird. Die Folgen sind:

Junge Frauen werden vielfach im Kindesalter verheiratet. Sie sind Gewalt ausgesetzt und werden zu Prostitution gezwungen. Kinder wie Frauen werden Opfer von Menschenhandel und Ausbeutung." Schennach verwies auch auf die sozial, menschlich wie rechtlich triste Situation, die zu einer Arbeitslosigkeit von über 90 Prozent führe.

"In der Dekade der Integration der Roma wurden in Europaratsmitgliedsstaaten Roma-Siedlungen ohne Vorwarnung mit Bulldozern niedergewalzt, politische Banden machen Hetzjagd auf Roma, Roma-Siedlungen werden abgemauert und Bettelverbote erlassen. Sowohl die Europaratsdekade als auch die EU-Roma-Strategie und die UNICEF sind in ihren Maßnahmen für die größte, auf viele Länder aufgeteilte, europäische Minderheit bisher gescheitert", kritisierte Schennach. Zu begrüßen sei aber, dass der Europarat nun in den letzten drei Jahren der Dekade einen speziellen Fokus auf die Roma-Kinder legt. Die Entschließung des Europarates wurde mit überwältigender Mehrheit im Rahmen des für Menschenrechte und Demokratie zuständigen Ausschusses beschlossen. (Schluss) che/rm/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493