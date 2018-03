Flüchtlinge in Wiener Servitenkloster fordern Abschiebungsstopp

Kritik an "Hinhaltestrategie" der Behörden, während Flüchtlinge in unsichere Heimatländer abgeschoben werden

Wien, 24.04.13 (KAP) Die knapp 60 im ehemaligen Servitenkloster in Wien-Alsergrund untergebrachten Flüchtlinge fordern einen sofortigen Abschiebungsstopp, solange ihre Sicherheit in Herkunftsländern wie Pakistan oder Nigeria nicht gewährleistet ist. In einer Pressekonferenz am Mittwoch bedauerten mehrere Betroffene, durch ihre Übersiedlung von der elf Wochen lang besetzten Votivkirche in ein kirchliches Alternativquartier "isoliert" und unbeachtet zu sein. Derzeit befinden sich 56 ehemalige "Votivkirchen-Flüchtlinge" im Servitenkloster in Grundversorgung, weitere sechs leben dort ohne diesen Rechtsstatus, 21 haben einen negativen Asylbescheid.

Der Protest der Flüchtlinge und ihr Kampf um ihr Menschenrecht auf Schutz vor Verfolgung gehe trotz des Verlustes des "symbolischen Ortes" Votivkirche weiter - trotz der "Hinhaltestrategie" der Behörden, wie es hieß. Neuerliche Besetzungen und Protestaktionen wurden in Aussicht gestellt; der 1. Mai soll ein "Action Day" mit Demo vor der Oper, Pressekonferenz im Freud-Park und "May-Day-Parade" stattfinden.

Während sich die vom Innenministerium zugesicherte Einzelfallprüfung der Servitenkloster-Flüchtlinge hinziehe, sei es zuletzt zu je 25 Abschiebungen nach Pakistan und Nigeria gekommen. Angeblich seien weitere 625 Abschiebungen nach Pakistan geplant, wo wegen permanenter Menschenrechtsverletzungen ein Klima der Angst herrsche, hieß es bei der Pressekonferenz. Man fühle sich auch mit Asylwerbern außerhalb des Klosters verbunden.

Derzeit wird vom Innenministerium nur einem Prozent der Flüchtlinge aus Pakistan Asyl gewährt. Klaus Schwertner, Geschäftsführer der Caritas Wien, forderte am Mittwoch, dass jene mit negativem Asylbescheid, die aber wegen der politischen Lage in ihrer Heimat nicht abschiebbar sind, in die staatliche Grundversorgung aufzunehmen. Ansonsten ebne man den Weg in die Kriminalität.

Die seitens eines Flüchtlings geäußerte Kritik, die Kirchenvertreter erlahmten in ihrem Einsatz für die Betroffenen, wies Schwertner zurück. Er und der zweite Caritas-Geschäftsführer Alexander Bodmann seien zwar nicht mehr - wie anfangs in der Votivkirche - ständig präsent, wohl aber stünden die Leiterin des Bereichs Asyl und Integration sowie eine für das Servitenkloster zuständige Mitarbeiterin als Ansprechpersonen zur Verfügung, und auch seitens der Erzdiözese Wien sei jemand gezielt mit der Causa betraut worden.

