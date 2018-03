Haubner: KMU-Forschung bestätigt: Vermögenssteuern gefährden Betriebe

ÖGB-Vermögenssteuer gefährdet 15.400 KMUs - Erbschaftssteuer ab 150.000 Euro belastet Betriebsübergaben - ÖGB-Forderungen sind Arbeitsplatzvernichtungsprogramm

Wien, 24. April 2013 (OTS/Text) - "Die jüngsten Ergebnisse der KMU-Forschung Austria verdeutlichen, welche existenzbedrohenden Auswirkungen sogenannte Vermögenssteuern für die heimischen Klein-und Mittelbetriebe hätten: Erfolgt die Eigentumsbesteuerung, wie vom Gewerkschaftsbund gefordert, bereits ab 700.000 Euro, wären 15.400 KMUs mit mindestens fünf Mitarbeitern betroffen. Der jährliche Vermögenssteuerbeitrag für einen durchschnittlichen Betrieb würde sich damit im Schnitt auf 10.000 bis 30.000 Euro belaufen. Hier zeigt sich einmal mehr: 'Vermögenssteuern' belasten ALLE, die sich durch harte Arbeit etwas angespart oder aufgebaut haben, insbesondere die Unternehmerinnen und Unternehmer", betont der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes mit aller Deutlichkeit und verstärkt die Forderung von Präsident Christoph Leitl, dass der Staat lieber wie versprochen bei der Bürokratie sparen sollte, anstatt Unternehmen zu belasten. ****

"SPÖ, AK und ÖGB vergessen stets, dass nicht die Politik Arbeitsplätze schafft, sondern die Unternehmen! Die KMU beschäftigen mittlerweile zwei Millionen Menschen und sind damit der größte Arbeitgeber in Österreich. Die ÖGB-Forderungen sind jedoch ein reines Arbeitsplatzvernichtungsprogramm - wer die Betriebe zusätzlich zur Kasse bittet, gefährdet mutwillig tausende Arbeitsplätze", verdeutlicht Haubner. "Spätestens seitdem ÖGB-Chef Foglar Erbschaftssteuern ab 150.000 Euro fordert, ist klar, dass dies mit 'Millionärssteuern' NICHTS mehr zu tun hat. Abgesehen davon würden Erbschaftssteuern den Ruin für tausende Familienbetriebe bedeuten", so die scharfen Worte des Wirtschaftsbund-Generalsekretärs. Bis zu 7.000 Unternehmen werden jährlich innerhalb der Familie übergeben. Für zahlreiche Betriebe wäre die Übergabe dann unleistbar, wodurch Arbeitsplätze gefährdet werden. "Reformieren statt kassieren muss unser Motto lauten! Ich wünsche mir von SPÖ, AK und ÖGB einmal den selben Eifer, wenn es um Reformen geht, wie beim Erfinden neuer Steuern und arbeitsplatzvernichtender Ideen", so Haubner abschließend.

