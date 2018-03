JVP NÖ: Stimme der Jungen im NÖ Landtag ist Bettina Rausch

JVP NÖ Landesobfrau Bettina Rausch wurde heute im NÖ Landtag angelobt.

St. Pölten (OTS/OTS) - Mit mehr als 22.000 Vorzugsstimmen bei der NÖ Landtagswahl haben die jungen Kandidatinnen und Kandidaten der Jungen Volkspartei Niederösterreich ihr Ergebnis aus dem Jahr 2008 eindrucksvoll übertroffen. Und mit mehr als 3.000 erreichten Vorzugsstimmen auf der Landesliste ist Mag. Bettina Rausch in den NÖ Landtag als Landtagsabgeordnete eingezogen.

"Mit diesem starken Ergebnis möchte ich die Interessen der Jungen im NÖ Landtag vertreten und eine starke Stimme sein", so die neue Landtagsabgeordnete Bettina Rausch. "Mein Mandat will ich im direkten, persönlichen Kontakt ausüben um immer wieder zu erfahren, was junge Menschen bewegt und diese Anliegen und Interessen dann kraftvoll im Landtag vertreten."

"In der Wahlbewegung waren die Themen Mobilität, Wohnen sowie Jugendbeschäftigung zentral. Jetzt geht es darum Lösungen in diesen Bereichen zu finden. Nicht nur einsetzen, sondern auch umsetzen. Das ist mein Ziel für die nächsten 5 Jahre, dafür möchte ich im NÖ Landtag hart arbeiten", so Rausch.

