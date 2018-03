FPK-LPO Ragger: Gernot Darmann nimmt Nationalratsmandat an

Dank für die gute Zusammenarbeit - starke Stimme in Wien

Klagenfurt (OTS) - Wie der Obmann der Freiheitlichen in Kärnten, LR Mag. Christian Ragger, bekannt gibt, wird sein bisheriger Büroleiter, Mag. Gernot Darmann, das vakante Mandat von Elisabeth Kaufmann-Bruckberger annehmen und in das Parlament nach Wien wechseln. "Ich freue mich, dass unser Nationalratsklub nun mit Gernot Darmann verstärkt wird und sehe einer intensiven Zusammenarbeit zwischen Landes- und Bundespolitik in der Zukunft entgegen", betont Ragger.

Darmann, der bereits im Jahr 2006 in die Bundespolitik eingestiegen ist, wird sich als Jurist auch für den Bereich innere Sicherheit engagieren. "Ich bin mir der hohen Verantwortung dieser Funktion bewusst und werde diese Aufgabe im Sinne der Republik Österreich, insbesondere meines Heimatlandes Kärnten, mit Leidenschaft wahrnehmen", so Darmann.

