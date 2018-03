SOS Mitmensch verlangt von Hundstorfer und Kurz Richtigstellung

Mario Keiber hat die Staatsbürgerschaft nie abgelehnt

Wien (OTS) - "Es ist infam und darf keinesfalls schweigend hingenommen werden, wenn Regierungsmitglieder ihr Amt nutzen, um Falschmeldungen über einfache Bürger verbreiten, die für ihr Recht kämpfen. Der 22-jährige Mario Keiber, der seit fast 20 Jahren in Österreich lebt und mit ganzem Herzen um seine Einbürgerung kämpft, hat die österreichische Staatsbürgerschaft, im krassen Gegensatz zu dem, was Sozialminister Hundstorfer im gestrigen Ö1-Mittagsjournal behauptet hat, niemals abgelehnt. Wir verlangen eine umgehende Richtigstellung", so Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch.

Quelle der Falschmeldung ist offenbar Integrationsstaatsekretär Sebastian Kurz persönlich, der bei einem Caritas Symposium am vergangenen Freitag versucht haben soll, das Anliegen von Mario Keiber in ein schiefes Licht zu rücken. "Sollte sich diese Information bewahrheiten, dann ist das eine unfassbare Entgleisung von Kurz", so Pollak. "Herr Keiber wünscht sich schon seit vielen Jahren nichts sehnlicher als endlich Staatsbürger werden zu können."

Hintergrundinformation: Als Mario Keiber noch in elterlicher Obsorge war und er selbst keinen Einbürgerungsantrag einbringen konnte, war er zusammen mit seiner Mutter bei den Behörden, um sich über die Möglichkeit der Einbürgerung zu erkundigen. Als die Behörden die lange und realitätsfremde Liste an zu erfüllenden Kriterien nannten, hat Keibers Mutter damals von einem Antrag abgesehen. Davon, dass die Behörden Herrn Keiber die Staatsbürgerschaft angeboten und er sie abgelehnt hätte, kann somit nicht im Entferntesten die Rede sein. In dem Moment, wo Keiber nicht mehr unter elterlicher Obsorge war, hat er erneut den Kontakt zu den Behörden gesucht. Dort wurde sein Einbürgerungsbegehren postwendend mit der Begründung abgeschmettert, dass er als Lehrling zu wenig verdiene. Herr Keiber kämpft seitdem weiter darum, endlich als das anerkannt zu werden, was er faktisch schon längst ist: Österreicher.

