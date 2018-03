FPÖ-Leyroutz: SPÖ-Versprechen zur Mietensenkung sollen auch Taten folgen!

Von LR Ragger erarbeitetes Mietensenkungsprogramm liegt beschlussfähig vor

Klagenfurt (OTS) - In Reaktion auf die heutigen Ergebnisse einer Untersuchung der Arbeiterkammer über gestiegene Mietpreise, fordert der Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten, Christian Leyroutz, die SPÖ Kärnten auf, in dieser Frage nicht nur Wahlversprechungen abzugeben und Diskussionen im Kärntner Landtag abzuhalten, sondern endlich Taten zu setzen.

Die Freiheitlichen in Kärnten haben in den letzten Jahren alles dafür getan, um ein leistbares Wohnen in Kärnten möglich zu machen, verweist Leyroutz einmal mehr darauf, dass es eine große SPÖ Erblast im Kärntner Wohnbau gibt, an der Kärnten bis heute "Reparaturarbeit" zu leisten habe. So wurden unter anderem rund 10.000 Wohnungen in Kärnten zu den Finanzbedingungen der Wohnbauförderung 1992 errichtet und die damals SPÖ-Verantwortlichen im Wohnbau haben ohne Rücksicht auf die kommende Generation ein echtes Problem im 21. Jahr des betreffenden Wohnbaudarlehens eingebaut. Der Zinssatz für das 80prozentige Landesdarlehen steigt im 21. Jahr von 2,5 Prozent auf 5,5 Prozent. "Das heißt, die Zahlungen für die Mieter verdoppeln sich", klärt Leyroutz auf.

Darauf habe der frühere Wohnbaureferent Christian Ragger mit einem Mietensenkungsprogramm reagiert, um den Preisschock abzufangen. Die Preissprünge werden abgeflacht und die Laufzeit des Darlehens verlängert. Der Begutachtungsentwurf über die gesetzliche Änderung liege bereits vor und auch die entsprechende Novelle wurde bereits der Regierung vorgelegt, konnte jedoch ob der Auflösung des Landtages nicht mehr zur Beschlussfassung im Kärntner Landtag eingebracht werden. "Da sich die Ankündigung der zu treffenden Maßnahmen der nunmehr zuständigen Landeshauptmannstellvertreterin Schaunig-Kanduth mit dem Mietensenkungsprogramm Raggers deckt, steht einer Beschlussfassung wohl nichts im Wege", zeigt sich Leyroutz über die Untätigkeit Schaunigs erstaunt. Nur über die Erhöhung von Mieten zu diskutieren sei wohl zu wenig, verlangt Leyroutz endlich Taten. Die letzte Regierungssitzung hätte dafür genutzt werden können, so Leyroutz. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Landtagsklub

Landhaus, 9020 Klagenfurt

Tel.: 0463 513 272