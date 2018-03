Sportminister Klug begrüßt 10-Punkte Programm zur Umsetzung der täglichen Turnstunde

Schulterschluss Sport und Bildung als Chance, die Einbindung der Vereine in den Schulsport zu forcieren

Wien (OTS/BMLVS) - "Ich halte die heute von der Unterrichtsministerin angekündigte Umsetzung eines 10-Punkte Programms für einen ganz wichtigen Schritt in Richtung mehr Bewegung für unsere Kinder", so Sportminister Gerald Klug in einer ersten Reaktion. "Das Maßnahmenbündel enthält mit der Umsetzung der täglichen Bewegungseinheit in den ganztägigen Schulformen, dem Ausbau von Bildungsangeboten für LehrerInnen und der Anhebung der Mindest-Stunden einige sehr wichtige Bausteine".

Besonders wichtig ist dem Sportminister aber die Einbindung des Organisierten Sports, die mit dem Paket offensiv angegangen wird:

"Wir haben in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe die Chance, gemeinsam zu prüfen, wie wir qualifizierte Personen aus dem Sport noch besser einbinden können, Stichworte FreizeitpädagogInnenausbildung und Bewegungscoaches. Ich sehe hier ein sehr großes Potenzial und werde meine Kollegin Claudia Schmied intensiv unterstützen."

