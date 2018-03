Das Niederösterreichische Landesarchiv: "Ein Haus voller Geschichten"

"Kultur-Matinee" am Sonntag, 28. April 2013 um 9.05 Uhr, ORF 2

St. Pölten (OTS) - 90.000 Kartons mit historischen Unterlagen, 12.000 Urkunden und Amtsbücher, die aneinandergereiht eine Strecke von acht Kilometer abdecken - das ist, auf drei Zahlen reduziert, das Niederösterreichische Landesarchiv.

"Schriften sind die Gedanken des Staates, die Archive sein Gedächtnis", formulierte schon 1798 der deutsche Dichter Novalis. Mit seinen wertvollen Beständen ist das Niederösterreichische Landesarchiv ein Jahrhunderte umspannendes Spiegelbild des Landes -und es beantwortet Fragen: Woher kommen wir? Wer hat das Land geschaffen, wie haben die verschiedenen Generationen es gestaltet?

In dieser "Kultur-Matinee" aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich (Gestaltung: Andi Leitner und Christian Puluj) führt der bekannte Schriftsteller Alfred Komarek durch das Landesarchiv -und damit letztlich durch die Geschichte Niederösterreichs.

Die Anfänge dieser Einrichtung reichen dabei bis ins Wien an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert zurück; 1705 wurden die ersten 3.800 Pergamenturkunden registriert. Im Jahr 1862 wurde das Landesarchiv dann als eigenständige Institution gegründet, 1997 erfolgte die Übersiedlung von Wien in das neue Gebäude im St. Pöltener Regierungs- und Kulturbezirk. Hier steht es nun allen Interessierten zur Verfügung.

In der "Kultur-Matinee" sind einige der wichtigsten Dokumente der Sammlungen zu sehen - darunter die so genannte Barbarossa-Urkunde, das Schiltener Urbar, aber auch die Zensurakten der Operette "Die Lustige Witwe" aus dem späten 19. Jahrhundert sowie Dokumente aus der Zeit der NS-Herrschaft. Gezeigt wird aber auch die aufwändige Hand-Arbeit in der Werkstatt, wo oft Jahrhunderte alte Dokumente restauriert und so für künftige Generationen bewahrt werden. Darüber hinaus unterstützt das Landesarchiv Gemeinden bei der Gestaltung ihrer Wappen.

Schließlich geht es in "Ein Haus voller Geschichten" auch um die Zusammenarbeit des Landesarchivs mit den lokalen Archiven in den Gemeinden und um die Bedeutung der Heimatforschung für die Geschichtsschreibung Niederösterreichs.

