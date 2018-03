LiMO - das mobile Büro von Lidl

Lidl Österreich stattet seine Verkaufsleiter mit Apple iPads aus

Salzburg (OTS) - LiMO - kein Getränk, aber ein ebenso spritziges und erfrischendes Projekt von Lidl Österreich. Wo früher Aktentaschen geschleppt wurden, wird der Tagesablauf nun effektiv und mobil mithilfe eines Apple iPads bewältigt.

Effektivität und Mobilität sind gefragt - speziell im Vertrieb. Deshalb hat sich Lidl Österreich Gedanken gemacht und die Frage gestellt, wie man seinen leitenden Mitarbeitern die tägliche Arbeit in den Filialen erleichtern kann. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

LiMO steht für "Lidl Mobile Office" und der Name ist Programm, denn die mobile Erledigung der Aufgaben mittels "Tablet PC" erleichtert den Verkaufsleitern den Arbeitstag. Denn wer im Vertrieb tätig ist, muss immer zur rechten Zeit am rechten Ort sein, um die vielfältigen Herausforderungen - am besten von seinem "mobile office" aus - zu meistern.

Fortschritt auf dem Silber-"tablet"

Die Verkaufsleiter bei Lidl Österreich sind zuständig für die Organisation und die Abläufe in den Filialen vor Ort. Sie werden nun flächendeckend mit einem Apple iPad und den dazugehörigen LiMO-Apps ausgerüstet, um das Tagesgeschäft zu steuern. Dadurch haben die Mitarbeiter optimale Bedingungen, um ihrer Verantwortung als Führungskraft für Vertriebs- und Personalmanagement für bis zu fünf Filialen gerecht zu werden.

Eine Investition in die Mitarbeiter

Neben Nachhaltigkeit, Kosteneffizienz und Datensicherheit ist für Lidl Österreich vor allem die Aufwertung der Position des Verkaufsleiters ein wichtiges Argument. Die eigens für das Unternehmen entwickelten LiMO-Apps bringen aufgrund der Datenaktualiät sowie der grafischen Aufbereitung und Visualisierung gleich mehrere Vorteile.

"Mit den iPads übernehmen wir in der Lebensmittelbranche eine Vorreiterrolle und geben unseren Verkaufsleitern ein innovatives Arbeitsmittel in die Hand. Das spart Zeit und beschleunigt die täglichen Arbeitsprozesse", sagt Christine Rittner, Geschäftsführung Vertrieb bei Lidl Österreich. "Mit den iPads können die Verkaufsleiter auf alle Informationen und Kennzahlen ihrer Filialen jederzeit zugreifen", ergänzt Projektleiter Martin Klausch.

Die Lidl Österreich GmbH, mit ihrer Zentrale in Salzburg, zählt mit rund 200 Filialen und 3.400 MitarbeiterInnen zu den erfolgreichsten Lebensmittelhändlern Österreichs. Mit einer Auswahl an 1.300 verschiedenen Artikeln, darunter zahlreiche österreichische Produkte sowie Eigen- und Markenartikel, bietet Lidl Österreich ein vielfältiges Sortiment zu günstigen Preisen. Dabei steht Qualität stets an oberster Stelle. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht das breite Angebotsspektrum an täglich frischer Ware.

