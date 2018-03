CIVIS Medienpreis 2013: ORF zweifach nominiert

Wien (OTS) - Insgesamt 639 Radio- und Fernsehbeiträge aus 22 EU-Staaten und der Schweiz wurden für den europäischen Wettbewerb des CIVIS Medienpreises 2013 eingereicht - 20 Programme, darunter zwei ORF-Einreichungen - haben es in die Endauswahl geschafft. Der CIVIS Medienpreis 2013 wird am 16. Mai in Berlin verliehen.

Europas Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt zeichnet Programmleistungen in Radio und Fernsehen aus, die besonders geeignet sind, das friedliche Zusammenleben in der europäischen Einwanderungsgesellschaft zu fördern. Dem Zusammenleben der Menschen im Österreich des 21. Jahrhunderts widmete sich vom 15. bis 22. März 2013 auch die ORF-Initiative "Wir sind Österreich". Mit insgesamt rund 70 Programmstunden in den TV-Programmen ORF eins und ORF 2 sowie in den ORF-Radios inklusive zahlreicher Beiträge der ORF-Landesstudios stellte der ORF die Vernetzung der in Österreich lebenden Menschen in den Mittelpunkt. Insgesamt erreichte der ORF allein mit den 65 Stunden TV-Programm 4,983 Millionen Österreicher/innen (weitester Seherkreis). Das sind 69 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung. Zudem wurden die Seiten des ORF.at-Netzwerks und der ORF TELETEXT mit zahlreichen themenaffinen Informationsangeboten sehr gut genutzt.

CIVIS Medienpreis 2013: ORF mit TV- und Radio-Reportage nominiert

Für den Europäischen CIVIS Fernsehpreis 2013 in der Kategorie "Information" wurde die "kreuz und quer"-Reportage "Gott und Vaterland - Muslime im Bundesheer" nominiert, in der Georg Misch außergewöhnliche Geschichten von Muslimen im Bundesheer erzählt: die einer emanzipierten Muslima und eines Konvertiten. Zwei vollkommen unterschiedliche Interpretationen eines Glaubens, zwei verschiedene Auffassungen, österreichischer Staatsbürger zu sein, zwei unterschiedliche Gründe, dem "Vaterland" als Soldat oder Soldatin zu dienen.

Für den Europäischen CIVIS Radiopreis 2013 in der Sparte "Lange Programme" wurde die Ö1-"Journal Panorama"-Ausgabe "'Sonderanstalt' Saualm. Jörg Haiders Vermächtnis" nominiert - eine Reportage von Cornelia Krebs. Zum Inhalt: Lange war es ruhig um die - inzwischen geschlossene - sogenannte Sonderanstalt für Asylwerber auf der Kärntner Saualm. Die Versorgung der Flüchtlinge sei äußerst mangelhaft, die Betreiberin des Heims führe ein gnadenloses Regiment auf dem Berg, Asylwerber, die sich auflehnten, würden einfach weggewiesen, so die Vorwürfe.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at