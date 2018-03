AVISO MORGEN: AG auf der Suche nach der verlorenen halben Million

Wien (OTS) - Die AktionsGemeinschaft wird MORGEN, Donnerstag den 25. April ab 10:00 Uhr, mit einer zwei Meter großen und selbergebauten Taschenlampe am Campus der Uni Wien die verlorengegangenen Euros suchen.

Im Vordergrund steht die Forderung nach Einbindung der Universitäten in das neue Transparenzgesetz. Darüber hinaus wird der Spitzenkandidat der AG, Florian Lerchbammer, auch die ÖH Uni Wien durchleuchten, ob denn wirklich nicht mehr als eine halbe Million Euro an Geldern der Studierenden in das Café Rosa geflossen sind. Es kann nicht sein, dass der zuständige Wirtschaftsreferent "nie Zeit" hat und wir wollen deshalb im Zuge dieser Aktion unser Recht auf komplette Einsicht in die Bücher einfordern.

Datum: 25.4.2013, um 10:00 Uhr

Treffpunkt:

Vor dem Festsaal des Campus Uni Wien

(Alser Straße 4 1090 Wien)

Rückfragen & Kontakt:

Heinrich Lang, Pressesprecher

Homepage: aktionsgemeinschaft.at

Mobil: 0664 415 75 19

Mail: heinrich.lang @ aktionsgemeinschaft.at