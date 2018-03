Plass/Grüne Wirtschaft: "Leitl soll Vermögenssteuer-Populismus beenden!"

Reine Ablenkungsmanöver von miserabler Steuer- und Budgetpolitik der ÖVP

Wien (OTS) - "Täglich den Vermögenssteuer-Teufel an die Wand zu malen, wird langsam langweilig! Präsident Leitl soll sich endlich für ein leistungsgerechtes Steuersystem zugunsten der arbeitenden UnternehmerInnen einsetzen, anstatt sich als populistischer Schutzheiliger der Vermögensbesitzer zu betätigen", kommentiert Volker Plass, Bundessprecher der Grünen Wirtschaft, die heutigen Aussagen von WKÖ-Präsident Christoph Leitl zum Thema Vermögenssteuern.

Sich aus irgendwelchen ÖGB-Forderungen ein Extrem-Szenario einer Vermögensbesteuerung zu basteln und dann daraus dramatische Effekte zu berechnen, sei einfach unseriös. In der bisherigen Diskussion wurde immer klar gestellt, dass es darum gehe, intelligente Vermögenssteuern einzuführen, die weder die kleinen Vermögen noch den Mittelstand bzw. die Unternehmen unerträglich belasten, meint Plass:

"Auch das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO, dessen Präsident Christoph Leitl ist, hat immer klar gestellt, dass moderne Vermögenssteuern konjunktur- und wachstumsstimulierend sein können, wenn die Einnahmen für Zukunftsinvestitionen genützt werden oder im Gegenzug die Belastung des Faktors Arbeit reduziert wird."

Gerade unlängst hat die von der Oesterreichischen Nationalbank in Zusammenarbeit mit der EZB publizierte Vermögensstudie eindeutig gezeigt, dass in kaum einem anderen EU-Land die Vermögen so ungleich verteilt sind wie in Österreich. 27 Jahre ÖVP in der Regierung hätten aus Österreich ein Vermögenssteuer-Paradies gemacht, in dem hingegen der Faktor Arbeit so hoch besteuert wird wie kaum anderswo sonst, meint Plass. Wenn Leitl heute von einem "Hochsteuerland" spreche, beklage er damit letztendlich das jahrzehntelange Versagen seiner eigenen Partei, die genug Zeit gehabt hätte, im Zuge von Reformen den Staat etwas "schlanker" zu machen und das Steuersystem leistungsfreundlicher zu gestalten.

"Es wäre gut, wenn Christoph Leitl und die Wirtschaftskammer auf ernstzunehmende Weise an dieser Debatte teilnehmen und solche tendenziösen und polemischen Spielchen endlich beenden", meint Plass.

