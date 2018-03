Hypo in Kärnten erfolgreich aktiv im Firmenkundengeschäft

Nach Sanierung und Neuausrichtung solide Entwicklung auch im Corporate Bereich

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) - 24.04.2013

Bezugnehmend auf die Berichterstattung der Austria Presse Agentur vom gestrigen 23. April über die Ankündigungen eines Mitbewerbers ist es der regional tätigen Hypo Alpe-Adria-Bank Österreich (HBA) mit Stammsitz in Kärnten ein Anliegen klarzustellen, dass sie sich keineswegs, weder ganz noch teilweise, aus dem Firmenkundensegment zurückgezogen hat und dies auch in keinster Weise beabsichtigt.

Die Hypo in Kärnten hat sich ganz im Gegenteil nach ihrer Sanierung und erfolgreichen Neuausrichtung nicht zuletzt am Markt für klein-und mittelständische Unternehmen wieder solide positioniert. "Es freut uns, dass der neue nachhaltige Weg auch von unseren Kunden anerkannt wird. Seit ihrer Gründung vor 117 Jahren versteht sich die Hypo in Kärnten als starker Partner einer starken Wirtschaft", verweist Gerhard Salzer, Vorstandsvorsitzender der HBA auf die Zuwächse in diesem Segment im Geschäftsjahr 2012.

"Mit über 5.600 mittelständischen Unternehmen, Ärzten, Rechtsanwälten und Vertretern weiterer freier Berufe stellten Firmenkunden einen zentralen Eckpfeiler für das operative Geschäft dar", erinnert Salzer auch an den Zuwachs von der Wirtschaft zur Verfügung gestellten Krediten.

2012 hatte sich so das Neugeschäftsvolumen der HBA um 89 % auf EUR 229 Mio. erhöht. Mehr als die Hälfte der Neukredite wurden an Firmenkunden vergeben, welche somit maßgeblich zum positiven Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von rund EUR 16 Mio. beigetragen haben.

