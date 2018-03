FCG-Schnedl: Klares "Nein" zur Sonntagsöffnung

Für die Schließung von Schlupflöchern in der Gewerbeordnung

Wien (OTS/FCG) - Zur aktuellen Diskussion bezüglich der Sonntagsöffnung bei Geschäften der Drogeriekette Dayli, spricht sich Norbert Schnedl, ÖGB-Vizepräsident und Bundesvorsitzender der Christgewerkschafterinnen und Gewerkschafter klar gegen alle Versuche aus, die in Österreich gesetzlich geregelte Sonntagsruhe zu unterlaufen.

"Der Sonntag als "Tag der Arbeitsruhe" muss erhalten bleiben, ist er doch für viele Menschen der einzige Tag in der Woche, an dem sie Zeit für ihre Familie, Freunde und zur gemeinsamen Erholung haben", so Schnedl. Aus diesem Grund kämpft die FCG mit allen Mitstreiterinnen und Mitstreitern, wie auch dem ÖAAB, für den Erhalt des freien Sonntags in Österreich.

In Zeiten zunehmender Arbeitsbelastung werden geregelte Erholungsphasen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer wichtiger. "Es darf nicht sein, dass durch eine Hintertür, wie das angestrebte Erlangen einer Gewerbeberechtigung für Gastronomie durch einige Bistro-Tische in den Verkaufslokalen, das Öffnungsverbot am Sonntag umgangen wird. Daher sind die geplanten Änderungen in der Gewerbeordnung zu begrüßen, denn nur so kann diesen unsauberen Tricks entgegengewirkt werden", Schnedl abschließend.

