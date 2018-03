SP-Woller zu VP-Leeb: Ein Museum plant man nicht Husch-Pfusch, sondern gründlich

Wien (OTS/SPW-K) - "Ein neues Wien Museum ist ein Leuchtturmprojekt für Kultur und Tourismus in Wien. Und das plant man nicht Husch-Pfusch, sondern gründlich", so der Wiener SP-Kultursprecher Ernst Woller zu einer Aussendung der VP-Gemeinderätin Leeb: "Fakt ist, dass in den vergangenen zwei bis drei Jahren die Vorlaufarbeiten von Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny umsichtig betrieben wurden und weitestgehend abgeschlossen werden konnten. So wurden rund 15 Standorte für das Wien Museum näher untersucht, es wurde ein Raum-und Funktionsprogramm mit der derzeitigen Leitung des Museums erarbeitet und die nötigen Entscheidungsgrundlagen für eine Finanzierung und Errichtung aufbereitet. Des Weiteren wurde dafür gesorgt, dass über eine Million Museumsobjekte im Bestand des Wien Museums in einem neuen Depot in Himberg langfristig untergebracht werden können - und dies alles bei gleichzeitigem Vollbetrieb des Hauses."

Die seit kurzem eingesetzte Projektkoordination in der Baudirektion habe die Aufgabe, die finanziellen, wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen der letzten beiden möglichen Standorte mit den inhaltlichen Konzepten für ein neues Wien Museum in Übereinstimmung zu bringen, so Woller: "Diese Vorgehensweise ist nicht nur international üblich, sondern auch die gängige Praxis bei allen anderen Großprojekten der Stadt Wien. Eine zentrale Projektkoordination führt alle erforderlichen Personen und Einrichtungen der Stadt zusammen - nur so können Großprojekte erfolgreich abgewickelt werden. Jede andere Vorgehensweise wäre verantwortungslos."

