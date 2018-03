Frauenberger/Traschkowitsch: Freuen uns über den Erfolg von Staatspräsident Holland

Frankreich hat es geschafft - Die Homo-Ehe ist seit gestern beschlossen!

Wien (OTS/SPW) - Lesben und Schwule können sich in Frankreich nun das Ja-Wort geben. Die gestrige Abstimmung in der Nationalversammlung hat erwartungsgemäß eine große Mehrheit für die Einführung der Homo-Ehe gebracht. Ein großer und toller Erfolg von Staatspräsident Holland, der sein Wahlversprecher einlösen konnte, so Stadträtin Sandra Frauenberger und der Wiener Landes- und Bundesvorsitzender der SoHo (Sozialdemokratische Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender und Interesexuellen Organisation), am Mittwoch.****

Mit dieser Abstimmung wird Frankreich das 9. Land in der Europäischen Union und das 14. Land weltweit, welches die Ehe für homosexuelle Paare eingeführt hat.

In Österreich gibt es seit 1. Jänner 2010 das Rechtsinstrument der Eingetragenen Partnerschaft. Die SPÖ fordert seit langer Zeit die Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare, sowie die Stief- und Fremdkindadoption und die künstliche Befruchtung. Die Stiefkindadoption kann nunmehr wenigstens aufgrund eines Urteils des EGMR auch in Österreich umgesetzt werden.

Die sozialdemokratischen Forderungen liegen auf dem Tisch, stoßen hier aber nur auf Ablehnung. Gleiche Rechte zu ermöglichen, wird von ÖVP-Seite abgelehnt. Tun wir etwas und setzen wir gemeinsam um, gleich viel Recht für gleich viel Liebe, so Frauenberger und Traschkowitsch abschließend. (Schluss)

