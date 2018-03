unit-IT optimiert die Produktion von Kommunikations- und Sicherheitssystemen bei Commend

Kostentransparenz in der Fertigung // Produktionsoptimierung // einfache Bedienung // keine zusätzliche Schnittstellenwartung // individuell anpassbar // zukunftssicher

Linz (OTS) - unit-IT Dienstleistungs GmbH & Co KG - österreichweit führendes SAP-Systemhaus, Competence Center für mobile IT-Lösungen und IT-Mittelstandsoutsourcer mit eigenem Hochverfügbarkeits-Rechenzentrum in Ranshofen in Oberösterreich -schafft mit einer Produktionsechtzeiterfassung in SAP verbesserte Kostentransparenz und Produktionsplanung bei Commend International GmbH - einem der größten Anbieter von Intercom-Systemen und weltweit tätigen Entwickler und Produzent von Sicherheits- und Kommunikationslösungen zum Schutz von Menschen, Gebäuden und Werten.

Commend International GmbH mit Sitz in Salzburg ist seit mehr als 40 Jahren am Markt und erwirtschaftet mit rund 190 MitarbeiterInnen einen Umsatz von rund 55 Mio. Euro, der Exportanteil liegt bei 95 %. Rettung, Feuerwehr, Polizei und andere Sicherheitseinrichtungen setzen ebenso auf die Verlässlichkeit des Unternehmens wie Krankenhäuser, Pflege- und Seniorenwohnheime. Terminals, Module und Sprechstellen von Commend zur Integration von Sprache, Bildern und Daten finden sich auch in den Leitsystemen der deutschen Autoindustrie, in Notrufsystemen für U-Bahnen wie z.B. der London Underground, in vielen Gebäuden zur Steuerung von Schranken und Aufzügen und sorgen auf Parkplätzen, in Parkhäusern und Garagen für mehr Sicherheit.

Commend bietet kostengünstige, maßgeschneiderte Lösungen auf Basis von Standardprodukten in Form von extrem flexibler Software und verlässlicher Hardware. Zusammen mit seinen Sprechstellenendgeräten bietet das Unternehmen höchst zuverlässige und ausfallsichere Intercom-Server an, welche die Sicherheit der Sprachmeldungs- und Audioübertragung garantieren. Ein besonderer Vorteil der Commend Produkte und Lösungen ist, dass sie einfach aufgerüstet und erweitert werden können. Kürzlich hat Commend - für die Sicherheitsindustrie revolutionär - seine Lösung als softwarebasierte Intercom-Applikation für virtualisierte IT-Netzwerkfarmen vorgestellt.

Kommunikationssysteme von Commend unterstützen die nahtlose Einbindung diverser Systeme für Videoüberwachung, Funk, Alarm und Steuerung. Alle Systeme und Komponenten laufen auf einer gemeinsamen Plattform zusammen. Über eine einheitliche Bedieneroberfläche hat das Sicherheitspersonal alle Funktionen und Aufgaben zur Sicherung von Leben und Eigentum jederzeit im Griff. Einfache Bedienung für Hilfesuchende und Sicherheitspersonal in Verbindung mit einer besonders hohen Sprachqualität sorgen für höchst wirkungsvolle und effiziente Ergebnisse in Notfällen.

Anforderung

Thomas Enzensberger, stellvertretender Produktionsleiter bei Commend, fasst die Anforderung zusammen: "Wir wollten in der Fertigung eine höhere Kostentransparenz und damit auch eine bessere Produktionsplanung erreichen, und so unsere Leistungsfähigkeit und Servicequalität erhöhen. Wir haben bisher nur die Maschinenzeiten und nicht die Personalzeiten erfasst. Für eine wirtschaftlich genaue Kalkulation unserer Produkte brauchten wir aber eine lückenlose Zeiterfassung. Und die neue BDE-Lösung (Betriebsdatenerfassung) sollte mit geringem Budget und vor allem rasch in unser bestehendes SAP-System implementiert werden."

Erreicht sollte das durch eine zeitnahe und qualitativ hochwertige Datenerfassung direkt durch den Werker werden. Um Eingabefehler und jedes Risiko auszuschließen, sollten vor allem Barcodescanner zur Datenerfassung mit Personal- und Rückmeldenummern verwendet werden.

Lösung

Nach Evaluation der Möglichkeiten hat sich Commend für die von unit-IT empfohlene Lösung zur Erfassung der Personalzeiten entschieden. Um eine geeignete Form der relevanten Daten zu erhalten, die im üblichen SAP-Standard nicht optimal für die Fertigung geeignet sind, da sie nicht Touchscreen tauglich und mit einer unflexiblen Bildschirmmaske ausgestattet sind, konnte unit-IT einen großen Vorteil ausspielen und auf ein SAP Add-On "BDE-Light" der Muttergesellschaft Atos zugreifen.

Karl-Heinz Täubel, Geschäftsführer von unit-IT präzisiert den Vorteil: "Unser "konzerneigenes" SAP Ergänzungsmodul "BDE-Light" ist optimal auf die spezifischen Anforderungen der Fertigung zugeschnitten und deckt perfekt die Bedürfnisse von Commend ab. Dabei kommt uns auch unsere Erfahrung von den zahlreichen, schon erfolgreich abgewickelten, ähnlichen Mobilprojekten zugute." unit-IT konnte alle Wünsche von Commend erfüllen. Vor allem was die Anmeldung und Identifizierung des Werkers am Terminal betrifft, die Auftragserfassung über Barcode sowie die An- und Abmeldung des jeweiligen Arbeitsvorganges in der SAP-Rückmeldemaske mit Rückmeldenummer und die Bekanntgabe von Ausschuss und Gutmenge.

Unproduktive Tätigkeiten und etwaige Störungen werden nach der gleichen Logik verbucht. Dafür werden ebenfalls Fertigungsaufträge erstellt. Die Barcodes dafür liegen zur leichteren Eingabe direkt mit relevanter Bezeichnung an den jeweiligen Terminals auf. Die Auswertungen der Daten erfolgt über die Implementierung eines Standard SAP Qickviews auf Basis der SAP-Rückmeldetabelle AFRU. Damit können die Daten von einzelnen Arbeitsplätzen und die Summen der jeweiligen Zeiten über einen definierbaren Zeitraum einfach ermittelt werden.

Vorteile

Die Istdaten werden nun direkt an das Modul SAP PP (Produktionsplanung) übergeben und können so zeitnah für die Commend Produktionsplanung herangezogen werden. Alle Masken wurden in Design und Funktionalität den Anforderungen von Commend angepasst. Durch die benutzerfreundliche und intuitive Bedienung ist eine flexible Mitarbeiterdisposition, auch von ungeschulten Mitarbeitern, leicht möglich. Josef Copi, Qualitätsmanagement-Leiter bei Commend ergänzt die Vorteile der neuen Lösung: "Angenehm ist, dass keine Diskussionen über Verantwortlichkeiten in der Gesamtlösung möglich sind, weil die zentralen Systeme alle von einem Hersteller - SAP - stammen. Durch den SAP-Standard müssen wir auch keine künstlichen Schnittstellen zusätzlich warten. Das bedeutet für uns auch Zukunftssicherheit. Vor allem hat uns aber auch überzeugt, dass die Lösung praxiserprobt und bereits mehrfach erfolgreich im Einsatz ist."

Karl-Heinz Täubel ergänzt: "Die Commend Lösung ist ein gutes Beispiel für unsere Flexibilität und Mobility-Erfahrung. Wir konnten die Lösung in knapp drei Monaten erfolgreich umsetzen. Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Lösung sehr einfach als Vorlage für ein weiteres, auch internationales, Rollout weiterentwickelt werden kann."

Kurzprofil Commend International GmbH

Commend entwickelt und fertigt Sicherheits- und Kommunikationssysteme zum Schutz von Menschen, Gebäuden und Werten. Die Commend International GmbH wurde 1971 gegründet und zählt heute zu den weltweit größten Anbietern von Intercom-Systemen, überall dort, wo es um sicherheitsrelevante Kommunikation geht. Das Unternehmen ist mit Standorten in Wien und Salzburg vertreten und beschäftigt 190 MitarbeiterInnen, die einen Umsatz von rund 55 Mio. Euro erwirtschaften. Das Unternehmen betreut mit den Tochtergesellschaften Commend Slovakia und Commend Adria insgesamt acht Länder in Südost- und Osteuropa. Im internationalen Verkaufsnetzwerk arbeiten weltweit rund 400 Partner-Mitarbeiter zusammen. Die Einsatzbereiche der Produkte und Lösungen von Commend spannen einen breiten Bogen von Sicherheit & Notfall, Transport & Infrastruktur über Industrie & Handel bis hin zu Gesundheit & Bildung.

Auszug Referenzliste:

http://www.ots.at/redirect/referenzliste

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Josef Copi, QM-Leiter oder Thomas Enzensberger, stellvertretender Produktionsleiter, Commend International GmbH, 5020 Salzburg, Saalachstraße 51, Tel.: +43 662 85 62 215 eMail: office @ commend.com, www.commend.com

Kurzprofil unit-IT Dienstleistungs GmbH & Co KG

unit-IT ist das österreichweit führende SAP-Systemhaus, Competence Center für mobile IT-Lösungen und IT-Mittelstandsoutsourcer. Der Spezialist für integrierte und hoch performante IT-Lösungen bietet von der Konzeption über die Realisierung bis hin zum Betrieb professionelle IT-Gesamtlösungen für qualitätsbewusste Fertigungsbetriebe. Mit schlanken SAP-Branchenlösungen ("SAP Business All-In-One") und standardisierten mobilen Logistiklösungen konnte sich unit-IT eine Top-Position als Industrie-IT-Partner erarbeiten und in weit über 100 Mobility-Projekten einzigartige Erfahrung in der Mobilisierung von Geschäftsprozessen in der Logistik sammeln. Als Spezialist für Supply Chain Management verfügt unit-IT über einzigartiges Know-how in der Umsetzung von IT-Lösungen für die Industrie, den Großhandel und die Logistik. Heute betreut unit-IT mehr als 85 SAP-Kunden dauerhaft und servisiert mehr als 30 renommierte Outsourcing-Kunden im eigenen oberösterreichischen Hochverfügbarkeits-Rechenzentrum in Ranshofen.

Im Geschäftsjahr 2012 erwirtschafteten 95 Mitarbeiter knapp über 30 Mio. Euro Umsatz. unit-IT ist mit eigenen Niederlassungen in Linz (Zentrale), Ranshofen, Salzburg und Graz vertreten und über die Mutter- und Schwestergesellschaften auch in Wien, Ternitz, Neutal/Burgenland, Klagenfurt, Villach, Innsbruck und Dornbirn präsent. unit-IT agiert auch als Competence-Center für mobile IT-Lösungen sowie für das Branchensegment Food & Beverage für seinen Mehrheitseigentümer Atos in der Wirtschaftsregion Osteuropa. Weitere Informationen: www.unit-it.at

Pressefotos:

Download: www.unit-it.at/Presseinformationen

Rückfragen & Kontakt:

Sarah Rechberger

unit-IT Dienstleistungs GmbH & Co KG

Salzburger Straße 287, 4030 Linz

eMail: sarah.2.rechberger @ atos.net

Tel.: +43 (0) 5 0618 65906

Mobil: +43 (0)664-618-0406

www.unit-it.at



oder



Stefanie Hiesberger

Marketing-Communication

eMail: stefanie @ hiesberger.at

Tel.: +43 (0)1 667 26 63