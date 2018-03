Bibel TV zeigt inspirierende Vorträge von Dr. Johannes Hartl / Christlicher Familiensender sendet die MEHR-Konferenz 2013 aus Augsburg

Hamburg (ots) - Mehr von Gott - darum geht es auf der MEHR-Konferenz, der überkonfessionellen Gebetshaus-Initiative in Augsburg. 3.000 Besucher kommen mittlerweile zu der jährlich stattfindenden Konferenz, um sich die Vorträge des Theologen Dr. Johannes Hartl und anderer Sprecher anzuhören. Nun kommen diese Vorträge auch ins Fernsehen: Bibel TV war in Augsburg mit dabei und hat aufgezeichnet. Ab 15. Mai sind sie im Programm des christlichen Familiensenders zu sehen.

Gemeinsam mit seiner Frau Jutta gründete Dr. Johannes Hartl im Jahr 2005 das Gebetshaus Augsburg, ein Zentrum, in welchem an 365 Tagen im Jahr und 24 Stunden am Tag das Gebet nicht aufhört. Seine herausfordernde und spritzige Art machen den studierten Germanisten und Philosophen sowie promovierten katholischen Theologen zu einem gefragten Konferenzsprecher im gesamten europäischen Raum. Auf fundierte und anschauliche Weise verbindet Dr. Johannes Hartl die Texte der Bibel mit unserem Leben.

Das Thema der MEHR-Konferenz 2013 lautete: "Wir sind geschaffen zum Lob seiner Herrlichkeit". Dr. Johannes Hartl hielt während der Veranstaltung eine ganze Reihe von packenden Vorträgen. Vom 15. Mai an werden diese im Programm von Bibel TV zu sehen sein. Die Themen der Vorträge lauten: "Die Erfüllung jeder Sehnsucht", "Die Kraft heiliger Faszination", "Der Sinn des Lebens in 50 Minuten", "360 Grad: Der Lebensstil der Ehre" sowie "Geheimnisse für einen transformierten Alltag".

Bibel TV Geschäftsführer Matthias Brender war selbst bei der MEHR-Konferenz in Augsburg dabei und erklärt: "Ich freue mich, dass wir mit dieser Konferenz-Aufzeichnung nun die inspirierenden Vorträge von Dr. Johannes Hartl auch den Bibel TV Zuschauern anbieten können. Als junge, geistlich fundierte und wachsende überkonfessionelle Initiative ist das Gebetshaus Augsburg ein passender Partner für den ebenfalls jungen, wachsenden und überkonfessionellen Sender Bibel TV."

Nicht nur die Teilnehmer der MEHR-Konferenz, sondern auch alle Bibel TV Zuschauer bekommen jetzt also die Gelegenheit, die anregenden Vorträge von Dr. Johannes Hartl mitzuverfolgen.

Sendetermine: Die Erfüllung jeder Sehnsucht Mittwoch, 15.5., 19:00 Uhr; Donnerstag, 16.5., 11:00 Uhr Die Kraft heiliger Faszination (Teil 1) Mittwoch, 22.5., 19:00 Uhr; Donnerstag, 23.5., 11:00 Uhr Die Kraft heiliger Faszination (Teil 2) Mittwoch, 29.5., 19:00 Uhr; Donnerstag, 30.5., 11:30 Uhr Die Kraft heiliger Faszination (Teil 3) Mittwoch, 5.6., 19:00 Uhr; Donnerstag, 6.6., 11:00 Uhr Der Sinn des Lebens in 50 Minuten (Teil 1) Mittwoch, 12.6., 19:00 Uhr; Donnerstag, 13.6., 11:00 Uhr Der Sinn des Lebens in 50 Minuten (Teil 2) Mittwoch, 19.6., 19:00 Uhr; Donnerstag, 20.6., 11:00 Uhr 360 Grad: Der Lebensstil der Ehre Mittwoch, 26.6., 19:00 Uhr; Donnerstag, 27.6., 11:00 Uhr Geheimnisse für einen transformierten Alltag Mittwoch, 3.7., 19:00 Uhr; Donnerstag, 4.7., 11:00 Uhr Weiterführende Links: http://www.gebetshaus-augsburg.de/

Bibel TV ist über den Satelliten Astra europaweit zu empfangen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sendet Bibel TV außerdem im digitalen Kabel und über IPTV, in Deutschland zusätzlich über DVB-T (digitales Antennenfernsehen). Im Internet ist Bibel TV als Livestream zu empfangen. Bibel TV bringt ein vielfältiges christliches Programm mit Filmen, Diskussionsrunden, Interviews, Reportagen, Kindersendungen und Musik. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland sind zusammen mit 25,5% beteiligt.

