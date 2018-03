Sportlicher Frauenzuwachs bei den Styria Multi Media Men

Sport in höchster Qualität gibt es ab sofort nicht mehr nur für Männer. Die Styria Multi Media Men launchen ihr erstes SPORTMAGAZIN Ladies.

Wien (OTS) - Die Styria Multi Media Men bekommen sportlichen Frauenzuwachs und gehen am 25. April mit dem ersten SPORTMAGAZIN Ladies an den Start. Das am Österreichischen Markt einzigartige Magazin richtet sich an die sportlich-weibliche Zielgruppe, die darüber hinaus hohen Wert auf Lifestyle und Ästhetik legt. Aufbereitet von einer der besten Sportredaktionen des Landes, unterstützt von talentierten und engagierten Autorinnen, steht das erste SPORTMAGAZIN Ladies mit seinen qualitativ hochwertigen Bildern und gut recherchierten Geschichten auch seinem großen Bruder in nichts nach.

Als Covermodel für die erste Ausgabe konnte niemand geringeres als Schwimmstar Mirna Jukic gewonnen werden, die schon 2009 für den SPORTMAGAZIN Bikinikalender posierte und im neuen Ladies-Issue ihre effektivsten Fitnesstricks für den Alltag verrät. Inhaltlich wird ein Mix aus intimen Porträts und Interviews von starken Frauen im Sport und etwas anderen Servicestorys geboten. So diskutieren Kickboxerin Nicole Trimmel und Synchronschwimmerin Nadine Brandl über die weiblichen Seiten des Sports und Hürden-Ass Beate Schrott erzählt im Interview, wie sie Karriere, Studium und Privatleben unter einen Hut bekommt.

Herauszustreichen ist auch der Servicegedanke, der sich nicht den allgegenwärtigen Schlankheitswahn und Diätwundern beugt, sondern einem übergeordneten Ziel dienen soll - die Lust auf ein bewegteres Leben und Sport in aktiver und passiver Form als Bereicherung in allen Lebensbereichen zu vermitteln. Passend dazu präsentiert das erste SPORTMAGAZIN Ladies einen Mentalratgeber, erklärt, was wir unserem Fitnesstrainer wirklich glauben sollen, und zeigt die physiologischen Unterschiede zwischen Mann und Frau auf, die sich auch in der Art des Trainings niederschlagen.

Das neue SPORTMAGAZIN Ladies erscheint ab sofort 2x jährlich in einer Auflage von 40.000 Stück und ist österreichweit am Kiosk erhältlich. 8.000 Exemplare werden außerdem an die SPORTMAGAZIN Abonnentinnen und Abonnenten geschickt. Zusätzlich gibt es im nächsten Step Kooperationen mit Fiat und diversen Fitnessstudios, durch die bis zum Sommer eine Vollverteilung in der relevanten Zielgruppe angestrebt wird. Die nächste Ausgabe geht am 24. Oktober an den Start.

Styria Multi Media Men Gmbh und Co KG

Abdruck bei redaktioneller Berichterstattung honorarfrei

Rückfragen & Kontakt:

Styria Multi Media GmbH & Co KG

MMag. Katharina Florian

Geiselbergstraße 15, A-1110 Wien

Tel.: +43/1/601 17 - 221

Mobil: +43/676/871 970 221

Fax: +43/1/601 17 - 191

katharina.florian @ styria-multi-media.com

www.sport10.at