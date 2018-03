Stronach/Ulmer: Geheimabsprache zwischen Platter und Mayr/Jenewein?

"Wer in Tirol die Liste Stronach/Mayr wählt, wählt die ÖVP!"

Telfs (OTS) - "Wer in Tirol die Liste Stronach/Mayr wählt, wählt die ÖVP.", warnt Sonja Ulmer mit ihren Mitstreitern vor einer Koalition aus ÖVP/FPÖ und Liste Stronach/Mayr. Bei uns rufen zahlreiche Menschen an, die schwören, dass LH Platter mit HP Mayr bereits einig sei und diesem einen Landesratsposten angeboten haben soll. Wir fordern Mayr auf, eine Koalition mit der von Freunderlwirtschaft verseuchten Tiroler ÖVP auszuschließen, um diese Gerüchte zu entkräften. "Für uns haben sich die schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Mayr und Jenewein sind allem Anschein nach wirklich Kuckuckseier der ÖVP."

Auffallend ruhig verhalte sich zur Zeit der Listenzweite Joe Bellinger, der laut 3 Zeugen gesagt habe, dass er von HC Strache gesponsert werde. "Sind das schon Vorleistungen für Schwarz-Blau-Stronach in Tirol? Bellinger muss sich dazu äußern, wiewohl sein Wort ohnehin nur mehr wenig Wert hat", so ein "Insider" des Team Stronach in Tirol.

