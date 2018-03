Leitl: Eigentumssteuern Gefahr für Standort und Arbeitsplätze

Betriebe müssten 2/3 der Steuer zahlen - 16.000 Arbeitsplätze durch Vermögenssteuern sofort betroffen - Studie belegt: Hohe Belastungen für Mittelstand

Wien (OTS/PWK257) - "Die in Diskussion befindlichen Vermögens-

bzw. Eigentumssteuern würden unsere Betriebe direkt in der Substanz treffen und Standort und Arbeitsplätze gefährden. Zwei Drittel der Eigentumssteuern müssten dabei unsere Betriebe leisten. Die Wirtschaft spricht sich deshalb klar gegen derartige Überlegungen aus", betonte heute, Mittwoch, der Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, Christoph Leitl. Die propagierte Verteilungsgerechtigkeit führe daher vielmehr zu einer "Umverteilungsungerechtigkeit". So tragen die obersten 10 Prozent der Lohnsteuerpflichtigen 58 Prozent des Einkommenssteueraufkommens, 40 Prozent zahlen aber überhaupt keine Lohn -und Einkommenssteuer. Vielmehr müsse die Politik endlich ihre Versprechungen wahr machen und echte Reformen anpacken, um Gelder für wichtige Zukunftsinvestitionen zu lukrieren. Stattdessen, so Leitl, sei die Politik aber unwillig mit dem - sehr hohen Aufkommen - an Steuern und Abgaben auszukommen. Die Appelle, strukturell etwa in der Bürokratie zu sparen, würden ungehört verhallen.

Die Wirtschaft habe mit 1. Jänner dieses Jahres die Einführung des Solidaritätszuschlages für Besserverdiener und eine Vermögenszuwachssteuer "zähneknirschend akzeptiert, um einen Beitrag in budgetär schwierigen Zeiten zu leisten", so der WKÖ-Präsident. In der nun aufgeflammten Diskussion werde übersehen, dass Österreich bereits im EU-Spitzenfeld bei der Steuer- und Abgabenlast liege. Auch das IHS habe Vermögenssteuern bereits als "ökonomisch nicht empfehlenswert" klassifiziert. Die Begründung für eine Abschaffung von Vermögenssteuern vor 20 Jahren durch den sozialdemokratischen Finanzminister Ferdinand Lacina zielte klar auf eine "Attraktivierung des heimischen Standortes". Das gilt auch heute - Österreich ist inzwischen eine offene Volkswirtschaft und neue Steuern kontraproduktiv für die weitere Entwicklung unseres Landes, betonte Leitl.

Würde es Vermögenssteuern heute bereits gäben, so Leitl, würde Österreich kein Wachstum mehr ausweisen, verwies der WKÖ-Präsident auf entsprechende IHS-Berechnungen der Auswirkungen einer Vermögenssteuer. Betroffen wären davon 16.000 Arbeitsplätze, die dadurch allein in diesem Jahr verloren gingen. Deshalb stelle sich die Frage, wer die Verantwortung für "Vermögenssteuern als Jobkiller" übernehme, stellte der WKÖ-Präsident klar. Zudem sei hinterfragen, ob es Sinn mache, die Betriebe durch Eigentums- und Vermögenssteuern zu belasten um im Gegenzug etwa eine Entlastung durch eine Lohnnebenkostensenkung herbeizuführen. "Diese Entlastungen sollten durch echte Bürokratiereformen kommen, alle andere ist nicht zielführend", so Leitl.

Mehr als 10.000 KMU von Vermögenssteuern betroffen

In der gemeinsamen Pressekonferenz präsentierte der Direktor der KMU Foschung Austria, Peter Voithofer, eine aktuelle Studie, basierend auf den diversen in Diskussion befindlichen Vorschlägen zu Eigentumssteuern. Im Fall einer Freibetragsgrenze von 1 Mio. Euro wären mehr als 10.000 kleine und mittlere Unternehmen mit mindestens 5 Beschäftigten steuerpflichtig. "Durchschnittlich wäre für klassische KMU durch eine Vermögenssteuer mit Belastungen von 30.000 Euro pro Jahr zu rechnen. Damit stellt sich für die Betriebe die Frage: Ein Mitarbeiter weniger oder keiner zusätzlich und ein Aufschieben oder gar Aussetzen von wichtigen betrieblichen Investitionen", so Voithofer. Betroffen wären damit, so Voithofer, nicht nur Herr Mateschitz oder die Familie Porsche, sondern Betriebe quer durch alle Sparten, vom Tischler über den Installateur bis zum Hotelier ums Eck. Je nach Freibetragsgrenze von 500.000 Euro bis zu 1 Mio. Euro wären von einer Vermögenssteuer 12.000 bis 20.000 KMU betroffen. Ihr jährlicher Steuerbetrag würde dann zwischen 10.000 und 30.000 Euro liegen. Voithofer führte zudem aus, dass Vermögenssteuern dazu führen würden, die von den Betrieben in den vergangenen Jahren mühsam aufgebaute Eigenkapitaldecke von derzeit rund 30 Prozent wieder abzutragen. "Damit würden den Betrieben ihr so wichtiger Risikopuffer abhanden kommen", so der Experte.

Im Bereich der Erbschafts- und Schenkungssteuern sei mit massiven Einschnitten zu rechnen, da im Falle der Betriebsnachfolge Beträge im hohen sechsstelligen Bereich schlagend würden. "Das schädigt die Finanzkraft dieser KMU und es stellt sich die Frage wie wichtige Investitionen im Fall der Betriebsnachfolge vorgenommen werden sollen", betonte Voithofer. Würde mit Freibetragsregelungen analog dem deutschen Modell gearbeitet, stünden wiederum die zu erwartenden Beträge in keinem Verhältnis zum Aufwand. In Deutschland selbst sei man mit dem gewählten Modell ob des bürokratischen Aufwands "nicht glücklich, und wir werden den Deutschen darin hoffentlich nicht folgen", so Leitl.

Von einer Erbschafts- und Schenkungssteuer wären bei dem vom ÖGB überlegten Freibetrag von 150.000 Euro jährlich je nach Unternehmensgröße zwischen 156.000 und 2,6 Mio. Euro als Erbschaftssteuer fällig. Leitl zu den Ergebnissen der Studie: "Es bewahrheitet sich die Befürchtung, dass man Millionärssteuern aus Wahlkampfgründen sagt und den Mittelstand zur Rasur bittet." (us)

