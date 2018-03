FP-Strache: 20 Jahre Häupl sind 20 verlorene Jahre für Wien!

Bürgermeister taumelt seit zwei Jahrzehnten von einem Negativ-Rekord zum nächsten

Wien (OTS/fpd) - Die Bilanz des selbsternannten Feudalherren kann nur als abschreckendes Beispiel dienen: Häupls unsozialer Gebührenwucher hat mittlerweile mehr als 300.000 Wienerinnen und Wiener an oder unter die Armutsgrenze getrieben. Die Schulden hat er allein in den vergangenen acht Jahren vervierfacht. Mehr als 120.000 Bürger sind arbeitslos - Tendenz weiter steigend. Dafür wurden mehr als 4,3 Milliarden Euro allein bei Bauskandalen in den Sand gesetzt, 1,7 Milliarden in der Häupl-Privatstiftung AVZ verzockt und hunderte Millionen an Günstlinge verteilt. "Dass sich die SPÖ Häupls Amtsjubiläum auch noch groß zu feiern getraut, zeugt von der Abgehobenheit dieser Bonzen- und Abkassierer-Truppe", erklärt FPÖ-Bundes- und Landesparteiobmann Heinz-Christian Strache.

"Dieser Bürgermeister belegt eindrucksvoll, dass sozialistisch nicht sozial, sondern genau das Gegenteil davon ist", so Strache weiter, "Pfründe und Privilegien der Roten sichern, das war wohl von seinem Amtsantritt an das einzige Ziel Häupls und das hat er bis jetzt auch brutal durchgezogen." Er ist sich sicher: "Jetzt kann er sich noch von seinen Claqueuren feiern lassen, spätestens bei der nächsten Wahl im Jahr 2015 wird er aber sein blaues Wunder erleben. Die Wähler werden ihn in die Wüste schicken. Die FPÖ wird dafür sorgen, dass wieder Politik für die Bürger gemacht wird und nicht gegen sie." (Schluss)

