Grüne Wien/Wurzer: Schulinspektor für Inklusion wichtiger Schritt

Grüne Podiumsdiskussion "Inklusive Schule grenzt niemanden aus" am 13. Mai

Wien (OTS) - Als wichtigen Schritt bezeichnet die Bildungssprecherin der Grünen Wien, Martina Wurzer, den ersten Landesschulinspektor für Inklusion in Wien. "Mit dieser Besetzung wird dem wichtigen Thema Inklusion in Schulen auch personell Rechnung getragen", so Wurzer.

Die Grünen Wien setzen sich mit dem Thema Inklusion intensiv auseinander und veranstalten gemeinsam mit der Grünen Bildungswerkstatt am 13. Mai eine Podiumsdiskussion "Inklusive Schule grenzt niemanden aus". "Die inklusive Pädagogik steht für die Idee einer "Schule für alle", in der kein Kind fürchten muss, auf Grund besonderer Schwächen bzw Stärken weniger akzeptiert oder gar aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden", betont Wurzer.

Podiumsdiskussion "Inklusive Schule grenzt niemanden aus"

Mit:

Dr. Susanne Brandsteidl (Amtsf. Präsidentin des Stadtschulrats für Wien)

Prof. Dr. Ewald Feyerer (Leiter des Instituts für Inklusive Pädagogik an der Pädagogischen Akademie des Bundes in Linz)

Mag. Martina Wurzer (LT-Abg. und Grüne Bildungssprecherin Wien) Mag. Helene Jarmer (NR-Abg. Und Behindertensprecherin Grüne)

Moderation: Mag. Daniel Landau (Pädagoge)

Zeit: Montag, 13. Mai 2013, 18:00 Uhr

Ort: Top 24 im Arkadenhof im Rathaus, 1010 Wien

