FSG-Meidlinger: Wiener Privatbetriebe müssen mehr Lehrlinge ausbilden

Den Mädchen eine Chance in technischen Berufen geben

Wien (OTS/ÖGB) - "Es ist erschreckend, dass nur mehr 8,5 Prozent der Wiener Privatbetriebe Lehrlinge ausbilden und gleichzeitig ständig vom Fachkräftemangel gesprochen wird", stellte Christian Meidlinger, Vorsitzender der FSG-Wien, Dienstagabend nach dem FSG-Landesvorstand, fest. Weiters forderte er, dass den Mädchen endlich mehr Chancen in technischen Berufen gegeben werden müsse. Ausdrücklich begrüßt hat Meidlinger, dass die Wiener Stadtwerke künftig bei der Auftragsvergabe besonders darauf achten, ob Bewerber auch Lehrlinge ausbilden.++++

"Wenn es um Gründe dafür geht, dass Wiener Privatbetriebe keine Lehrlinge ausbilden oder Mädchen sich nicht für technische Berufe eignen, ist die Fantasie schier unbegrenzt", kritisierte Meidlinger und forderte, dass Betriebe, die nicht ausbilden, entsprechend zur Kasse gebeten werden sollen. Der FSG-Wien-Vorsitzende: "Arbeitgeber haben die Verantwortung dafür, dass genügend Fachkräfte ausgebildet werden. Immer gleich nach dem Staat zu rufen und diesen bei jeder Gelegenheit zu verteufeln ist verantwortungslos."

Derzeit werden österreichweit rund 10.000 Jugendliche in überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen ausgebildet. Tausende stehen als junge Fachkräfte sofort zur Verfügung. In Wien gibt es zusätzlich eine Reihe von Förder- und Unterstützungsmaßnahmen, beispielsweise durch den WAFF. Meidlinger: "Es liegt an den Arbeitgebern diese Angebote zu nützen, statt zu jammern." Wichtig sei aber auch die Qualität der Ausbildung. Daher müsse auch die Lehrberechtigung der ausbildenden Betriebe regelmäßig überprüft werden.

Anlässlich des diesjährigen "Girls day" am 25. April erinnerte der FSG-Wien-Vorsitzende, dass auch hier vor allem von privaten Arbeitgebern die verschiedensten Vorbehalte kommen, warum es nicht möglich sei, verstärkt Mädchen in technischen Berufen auszubilden. Meidlinger: "Tatsache ist, dass der Öffentliche Dienst als Arbeitgeber hier eine Vorreiterrolle spielt. Im Privaten Bereich gibt es löbliche Ausnahmen. Ich erwarte mir, dass sich das in den kommenden Jahren entsprechend ändert."

