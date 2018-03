NTT Communications nimmt Tokios größtes Rechenzentrum in Betrieb

Tokio (ots/PRNewswire) - Die NTT Communications Corporation (NTT Com) gab bekannt, dass sie am 23. April in Tokio das sogenannte Tokyo No.6 Data Center in Betrieb genommen hat. Die kostenwirksame, benutzerfreundliche und katastrophensichere Anlage ist mit einer Gesamtfläche von 22.000 Quadratmetern Tokios größtes Rechenzentrum und bietet ausreichend Platz für etwa 3.000 Server-Racks. NTT Com wird die äußerst zuverlässige, umfassend skalierbare und hochmoderne Anlage nutzen, um sein weltweites Rechenzentrum-Serviceangebot, das ab sofort unter dem neuen Markennamen Nexcenter(TM) vertrieben wird, weiter auszubauen.

Der Bedarf an Cloud-Services, ICT-Outsourcing, Disaster-Recovery-Leistungen und damit verbundenen sonstigen ICT-Diensten ist insbesondere im Geschäftskundensegment rasant gestiegen. Grund hierfür ist der Bedarf an Optimierungslösungen für ICT-Umgebungen und die Vorausplanung für schwere Naturkatastrophen. NTT Com betreibt Rechenzentren an mehr als 140 Standorten - mit einer Serverraum-Gesamtfläche von über 170.000 Quadratmetern. Unter dem kürzlich neu eingeführten Markennamen Nexcenter(TM) wird NTT Com fortan erweiterte Rechenzentrumsservices von noch höherer Qualität als zuvor anbieten. Das Tokyo No.6 Data Center ist das erste mehrerer Großrechenzentren von NTT Com, über die künftig eine Kombination aus global standardisierten Servicevereinbarungen, Service-Level-Agreements (SLA) und Kundenportalen mit besonders kostensenkenden Leistungsmerkmalen angeboten wird. Hierzu zählen fortgeschrittene Klimatisierungssysteme und nahtlose, globale Dienste auf Basis virtueller Netzwerke, darunter auch Hybrid-Clouds.

- Die führenden Leistungsmerkmale des Tokyo No.6 Data Center sind nachfolgend aufgeführt.

-- Ein leicht zugängliches Rechenzentrum im Stadtgebiet mit hervorragendem Kosten-Leistungs-Verhältnis

NTT Coms neues Rechenzentrum liegt nur sieben Minuten Fußweg von der zentralen JR-Ringbahn entfernt und ist daher selbst in Notfällen problemlos erreichbar. Das energieeffiziente und platzsparende Gebäudedesign zeichnet sich durch eine großflächige, rotierende USV-Anlage aus. Im Vergleich zu herkömmlichen Modellen bieten die Racks bis zu 1,5 Mal mehr Platz für Zubehör. So können die Kosten für Benutzer gegenüber früheren Gebührensätzen bis um die Hälfte gesenkt werden.

-- Robuste, erdbebensichere Designs

Die seismische Isolierung des Tokyo No.6 Data Center kann die Erdbebeneinwirkung um bis zu 80% reduzieren. Laut Zulassung kann das Gebäude Kräften standhalten, die jenen des beispiellosen Großbebens im Osten Japans aus dem Jahr 2011 entsprechen. Ein besonders solides Fundament beugt Erdrutschen vor. Da das Gebäudefundament außerdem 1,4 m über dem Boden liegt, bietet es wirksam Schutz vor Überflutungen. Die redundante Hauptstromversorgung und die Klimatisierungssysteme erhöhen die Zuverlässigkeit. Da die Anlage direkt mit einem großen erdbebensicheren Kabeltunnel verbunden ist, werden eingehende Anschlusskabel zudem vor Schäden durch Erdbeben oder Bohrungen geschützt.

-- Effektiver Stromverbrauch der Oberklasse

Der PUE-Wert (Power Usage Effectiveness) liegt bei 1,2 - was der höchste Wert aller Rechenzentren in Japan ist. Die Anlage bietet eine energieeffiziente, auf Wasserkühlung beruhende Klimatisierung; eine rotierende USV mit niedriger Verlustleistung; ein Klimatisierungssystem, das dank der Nutzung kühlerer Außenluft stromsparender arbeitet; und eine effiziente Steuerung des Luftstroms, um der Zirkulation von Server-Abwärme vorzubeugen.

-- Flexibel anpassbares Zubehör

Die Ausrüstungsspezifizierung kann im Hinblick auf elektrischen Strom, Klimatisierung und Sicherheit flexibel angepasst werden, um den besonderen Erfordernissen und Anforderungen von Kunden genau zu entsprechen. Hierzu zählen redundante Routen für die interne Stromversorgung und Kommunikationssysteme, was durch die Nutzung sogenannter Multi-Free-Shafts in den Colocation-Räumen ermöglicht wird. Hinzu kommen zusätzliche, lokale Klimatisierungsanlagen sowie Sicherheitstüren, die jeweils nur einer einzigen Person Zugang zu den Räumlichkeiten bieten.

-- Bürogebäude im Anbau

Im Tokyo No.6 Data Center ist auch ein 2.000 Quadratmeter großer Anbau mit Büroräumen für Kunden verfügbar. Zum Zwecke des betrieblichen Kontinuitätsmanagements und zur praktischeren Überwachung und Wartung der Kundensysteme sind überdies Direktverbindungen zwischen Büro und Rack sowie unterbrechungsfreie Stromquellen vorhanden.

-- Eine skalierbare, qualitativ hochwertige Netzwerkumgebung

Neben Arcstar Universal One(TM) - NTT Coms Netzwerkdienst für Unternehmen - nutzt das neue Rechenzentrum weitere globale Netzwerkdienste, sodass die Konnektivität mit globalen Rechenzentren und virtuellen Netzwerken gewährleistet ist. Systemerweiterungen, Systemverteilungen und Disaster-Recovery-Anlagen können somit flexibel umgesetzt und problemlos betrieben werden.

Auch in Zukunft wird NTT Com weiterhin hochmoderne Rechenzentrumsservices anbieten, die ab sofort unter dem Markennamen Nexcenter(TM) vertrieben werden und Kunden beim Ausbau ihrer Geschäfte unterstützen.

Dazugehörige Ankündigung: "NTT Com to Launch Data Center in Tokyo Area as Key Platform for Cloud Services", publiziert am 25. Oktober 2011. (www.ntt.com/aboutus_e/news/data/20111025.html)



