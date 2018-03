Oesterreichische Entwicklungsbank hat sich als Türöffner für Österreichs Wirtschaft in Emerging Markets bewährt

Wirtschaftskammer und Entwicklungsbank ziehen positive Bilanz - WKÖ-Hochhauser: Motto im Export "auf zu neuen Ufern" - OeEB-Wancata: Portfolio in fünf Jahren verdoppeln

Wien (OTS/PWK256) - Dass Österreich die Wirtschaftskrise 2008 so gut bewältigt hat, liegt vor allem auch an der guten Performance der Exportwirtschaft, insbesondere in den Schwellenländern und Emerging Markets. Für Investitionen in Entwicklungs- und Schwellenländern können Unternehmen auch auf die Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) zurückgreifen, deren Gründung 2008 auch von der Wirtschaft unterstützt wurde. Wirtschaftskammer-Generalsekretärin Anna Maria Hochhauser und Michael Wancata, Vorstand der OeEB, zogen bei einem Pressegespräch heute, Mittwoch, eine positive Bilanz über die bisherige Tätigkeit der Bank und gaben einen Ausblick auf künftige Vorhaben.

Die OeEB ist als Entwicklungsbank mit öffentlichem Mandat auf die Realisierung von privatwirtschaftlichen Projekten in Entwicklungs-und Schwellenländern spezialisiert. Zu diesem Zweck werden Kredite für private Projekte vergeben, die für die Entwicklung im Zielland bedeutsam sind und wirtschaftlich auf einer soliden Basis stehen. Daneben geht die OeEB Direktbeteiligungen ein und ergänzt die Projekte mit Programmen, die den Entwicklungseffekt verstärken.

"Unternehmerische Initiativen sind entscheidend für eine nachhaltige Entwicklung in Entwicklungs- und Schwellenländern. Gleichzeitig bieten sich gerade dort neue unternehmerische Perspektiven auch für österreichische Firmen", betonte Wancata, Vorstand der OeEB. WKÖ-Generalsekretärin Hochhauser unterstrich: "Die OeEB hat eine wichtige Brückenfunktion zwischen traditioneller Entwicklungshilfe und Kommerzbanken. Die OeEB ist hier eine gute Ergänzung zu bestehenden Finanzierungsangeboten, um in den neuen Wachstumsmärkten wirtschaftlich tragfähige Strukturen aufzubauen. Das gilt insbesondere auch, da kommerzielle Banken unter dem Eindruck der Finanzkrise bei der Finanzierung von risikoreicheren Projekten zurückhaltender geworden sind."

Hoffnungsmärkte aufbereiten

Ein Ziel der Bank ist es, Hoffnungsmärkte für österreichische Unternehmen aufzubereiten. Die OeEB ist mit Projekten nicht nur in den BRICS, sondern auch in den sogenannten "Next Eleven" präsent. "Als Entwicklungsbank bauen wir die Wirtschaft in Regionen auf, die künftige relevante Absatzmärkte für Österreich sein werden. Als Pioniere nehmen wir Investoren in Länder mit, die ein Wachstumspotential aufweisen, das weit über dem in den nördlichen Industrienationen liegt", so Wancata. So wurde in Mexiko ein Hafenterminal finanziert, womit auch eine Lieferung von Spezialkränen der Vorarlberger Firma Liebherr-Werk Nenzing GmbH möglich gemacht wurde. Weitere OeEB-Projekte mit Beteiligung österreichischer Unternehmen sind etwa die Modernisierung der Fernwärme in Prishtina, für die unter anderem das österreichische Beratungsunternehmen "iC consulenten" als Durchführungsconsultant ausgewählt wurde, und in Georgien die Errichtung einer Energiebrücke für den Schwarzmeer-Raum unter Beteiligung von Siemens Österreich.

Fünf Jahre wachsen und entwickeln

In ihrem fünften Geschäftsjahr konnte die OeEB Finanzierungen mit einem Volumen von über 226 Mio. Euro abschließen und damit Investitionen in Entwicklungs- und Schwellenländern von rund 1,4 Milliarden Euro mobilisieren. Neben OeEB-Krediten, die einen entwicklungspolitischen Nutzen haben müssen, war 2012 auch das Instrument der Direktbeteiligungen gefragt. Das gesamte Kreditportfolio belief sich mit 31. Dezember 2012 auf 497 Millionen Euro, im Jahr zuvor waren es 292 Millionen Euro gewesen. "Wir sind kontinuierlich und nachhaltig gewachsen - ein Anspruch, den wir auch in Zukunft haben: In weiteren fünf Jahren wollen wir unser Portfolio verdoppelt haben", betonte Wancata. Die Schwerpunkte der OeEB liegen im Bereich der Erneuerbaren Energien und dem Aufbau von KMU über die Stärkung des Finanzsektors in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Regional liegt der Fokus auf Südosteuropa, der Kaukasus-Region und Zentralasien. Neue Chancen bieten sich aber auch in Ländern wie Bangladesch oder Südafrika.

Exportvolumen in Emerging Markets seit 2000 mehr als verdoppelt

Eine Ausweitung der Finanzierungen ist auch aus Sicht der WKÖ angebracht und notwendig. "Wir wünschen uns eine weitere Aufstockung der Mittel ebenso wie eine noch größere Beteiligung der österreichischen Unternehmen", so Hochhauser. "'Das Gute liegt so nah' war lange Zeit das bewährte Motto im Export, das wir angesichts der schwachen Wachstumszahlen in Europa aber überdenken müssen. Die wirklich großen Erfolge sind heute in der Ferne zu erzielen. Das heißt es, nicht nur in Europa stark zu bleiben, sondern zu neuen Ufern aufzubrechen." Für einen Aufbruch der rot-weiß-roten Exporteure zu "neuen Ufern" spricht auch, dass die österreichischen Ausfuhren in Europa 2012 leicht zurückgingen und die Exportbilanz durch die Überseemärkte gerettet wurde (ASEAN + 15%, GUS + 11,1%, Afrika +11,9%, Amerika +12,5%, Asien +3,6%).

Schon in den vergangenen Jahren konnte die Performance der österreichischen Exportwirtschaft in den Emerging Markets beachtlich gesteigert werden: Deren Anteil an den Gesamtexporten hat sich von 7,4 Prozent (2000) auf rund 14,5 % (2012) nahezu verdoppelt, das Exportvolumen hat sich seither sogar mehr als verdreifacht (+246%), während sich das weltweite Exportvolumen "nur" knapp verdoppelt hat (+77%). (SR)

