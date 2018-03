Stöger: Bewegung macht gesund

Tägliche Turnstunde in ganztägigen Schulen ist ein wichtiger Beitrag zu Gesundheitsförderung und Prävention

Wien (OTS) - "Die tägliche Turnstunde in ganztägigen Schulen und der Ausbau des Sportangebots sind wichtige Beiträge für die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen in unserem Land. Ausreichende Bewegung ist neben ausgewogener Ernährung eine der wesentlichen Säulen für Gesundheit und Wohlbefinden", betonte Gesundheitsminister Alois Stöger anlässlich der heutigen Präsentation des 10 Punkte Programms für den Ausbau von Bewegung und Sport durch Bildungsministerin Schmied. Auch im Nationalen Aktionsplan Bewegung (NAP.b), so der Minister weiter, werde ein Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche gelegt. "Falsche Ernährung und mangelnde Bewegung sind große gesundheitspolitische Herausforderungen unserer Zeit. Wir müssen eine Trendumkehr schaffen. Gerade die Alltagsbewegung muss wieder erhöht werden. Dazu gehört aber natürlich auch, dass man schon in jungen Jahren die Möglichkeit hat, Sport zu betreiben und viele verschiedene Sportarten auszuprobieren. Auch in dieser Hinsicht ist das 10 Punkte Programm ein echter Fortschritt", so Stöger weiter.

"In einer gemeinsamen Arbeitsgruppe von Bildungsministerium, Sportministerium, Gesundheitsministerium und der Bundessportorganisation werden wir uns für weitere Verbesserungen einsetzen. Das Bewegungs- und Sportangebot auszubauen ist eine wichtige Investition in die Zukunft der Kinder und Jugendlichen", erklärte Stöger abschließend.

