Steuerrückholaktion: 6,9 Millionen Euro Gutschrift in 7 Wochen

AKNÖ: Steuersparwochen wegen großen Andrangs verlängert

Wien (OTS/AKNÖ) - "Holen Sie sich Ihr Geld zurück, unsere Steuerrückholaktion läuft noch bis Ende Juni", fordert AKNÖ-Präsident Hermann Haneder die NiederösterreicherInnen zur Arbeitnehmerveranlagung auf. Seit 4. März haben sich AKNÖ-Mitglieder mit Hilfe der Arbeiterkammer 6,9 Millionen Euro vom Finanzamt zurückgeholt.

"Wir freuen uns, dass unser Service so gut ankommt. 16.314 Termine sind bereits vergeben. In einigen Bezirken beginnt die Aktion erst, hier sind noch Anmeldungen möglich", erklärt Haneder. In St. Pölten, Melk und Amstetten mussten die Steuersparwochen wegen des großen Andrangs verlängert werden.

Termin in der Bezirksstelle

"Von der Steuer kann fast jede und jeder etwas abschreiben", sagt AKNÖ Steuerexpertin Elisabeth Holub und nennt Beispiele: Kosten für Hausbau oder Wohnraumsanierung, nachgekaufte Schulzeiten, Ausgaben für Bewerbungsgespräche oder den beruflich genutzten Computer. Pendler können das Pendlerpauschale geltend machen. Beschäftigte mit maximal 12.000 Euro Jahreseinkommen erhalten 10 Prozent ihrer Sozialversicherungsbeiträge als Negativsteuer zurück, das können 110 bis 251 Euro sein. Die Arbeitnehmerveranlagung kann fünf Jahre rückwirkend gemacht werden.

Anmeldung für Tulln, Krems, Mistelbach, Gänserndorf, Hollabrunn, Korneuburg, Hainburg, Zwettl, Scheibbs, Lilienfeld und Gmünd: 05 7171 - 1551.

Alle Informationen zur Steuerrückholaktion auch auf http://noe.arbeiterkammer.at

Rückfragen & Kontakt:

AKNÖ-Öffentlichkeitsarbeit, Susanna Belohlavek, Telefon: 05 7171-1245