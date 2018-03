VP-Leeb ad Öffnung der Sommerbäder: Druck der Opposition bringt Wienern/innen Erfrischung

Wien (OTS) - Erfreut zeigte sich heute ÖVP-Gemeinderätin Isabella Leeb, ihren Bikini bereits in Griffweite, über die in der Weltstadt/Sportstadt Wien historische Ankündigung, die Sommerbäder erstmals in der Geschichte bereits vor dem 2. Mai aufzusperren (am 26. April). Schwitzen die Wiener/innen in den letzten Jahren auch noch so sehr bei 30 Grad und mehr, sperrten die Bäder unflexibel immer am 2. Mai auf. "Ein großer Tag für Wiens Schwimmer/innen, ein historischer Tag für Wien", so Leeb abschließend.

