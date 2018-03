Wr. Gemeinderat - SP-Kubik: Wienerinnen und Wiener profitieren von Ausgliederungen von Dienstleistungen

"Scheinargumente der FPÖ zu angeblichen Privatisierungen, die keine sind"

Wien (OTS/SPW-K) - "Die Ausgliederungen der Stadt Wien sind keine Privatisierungen und waren sinnvoll", so der Wiener SP-Gemeinderat Gerhard Kubik in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, die auf Verlagen der FPÖ einberufen worden war: "Wenn etwas privatisiert wird und dadurch Private profitieren, dann ist das schlecht. Dies war zum Beispiel bei den Privatisierungen der BUWOG-Wohnungen unter Schwarz-Blau der Fall: Hier haben einige wenige profitiert, während zum Beispiel Polizisten, die früher in BUWOG-Wohnungen wohnten, sich diese Wohnung nicht mehr leisten können. Bei den Ausgliederungen der Stadt Wien hingegen fließen die Erträge in das städtische Budget."

Kubik verwies auch darauf, dass die Ausgliederungen auch steuerlich sinnvoll sind und Dienstleistungen auf hohem Niveau bieten - im Gegensatz zu Privatisierungen wie die der Bahn in Großbritannien unter Premierministerin Thatcher.

"Für meine erste Rede im Gemeinderat hätte ich mir ein sachliches Thema gewünscht", so Kubik, der zu Beginn der Gemeinderatssitzung als neuer Gemeinderat angelobt worden war: "Zu den Scheinargumenten der FPÖ über angebliche Privatisierungen, die keine sind, ist damit genug gesagt. Im Übrigen fordere ich FP-Gemeinderätin Kappl auf, uns ihre vielzitierte Liste mit ihren Privatisierungs-Wunschkandidaten zu zeigen"

