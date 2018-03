Grüne Wien/Wurzer zu Töchtertag: Arbeitswelten jenseits von Beauty und Care kennenlernen

Mädchenförderung auf allen Ebenen notwendig

Wien (OTS) - "Jedes Mädchen soll den Beruf wählen, der seinen Fähigkeiten und Interessen am besten entspricht", betont Martina Wurzer, Frauensprecherin der Grünen Wien anlässlich des diesjährigen Töchtertages am 25. April. "Dazu ist es notwendig, das breite Spektrum an Möglichkeiten eröffnet zu bekommen. Der Wiener Töchtertag ist eine gute Gelegenheit für tausende Mädchen, in Arbeitswelten jenseits von Beauty und Care hineinzuschnuppern."

Am Wiener Töchtertag öffnen viele Betriebe ihre Büros, Werkstätten und Labore und laden Mädchen ein, Berufe kennenzulernen, in denen Frauen selten zu finden sind. "Ich sehe den Töchtertag als Türöffner, um veraltete und einschränkende Rollenbilder und Berufsvorstellungen zu durchbrechen. Das gilt für Eltern und LehrerInnen ebenso wie für Betriebe und die Mädchen selbst. Ich freue mich, dass der Wiener Töchtertag so zahlreich von Mädchen und Betrieben genützt wird", so Wurzer.

In Anbetracht der beharrlichen geschlechtsspezifischen Segregation am Arbeitsmarkt - 48 Prozent der weiblichen Lehrlinge sind in den drei Lehrberufen Einzelhandel, Bürokauffrau und Frisörin zu finden - kann nicht früh genug mit Mädchenförderung begonnen werden. Aktive Mädchenförderung auf allen Ebenen ist notwendig, um das Berufswahlspektrum zu erweitern. Wichtig ist, dass bestehende Initiativen weitergeführt und ausgebaut werden.

Vor allem Betriebe müssen mädchen- und frauenfreundlicher werden. Dazu gehört aus Sicht Wurzers, dass Mädchen und Frauen direkt angesprochen werden, sich zu bewerben, es ein Qualitätsmanagement bei der Ausbildung gibt, Frauenförderung in der Unternehmensstruktur und -kultur verankert ist, die innerbetriebliche Arbeitsteilung reflektiert wird, und dass es eine klare Haltung im Unternehmen zu sexueller Belästigung und geschlechtsbezogener Diskriminierung gibt. Es gibt viele good-practice-Beispiele, von denen Unternehmen lernen können.

"Die guten Einkommensmöglichkeiten in technischen Berufen reichen als Lockmittel für die Berufsentscheidung von Mädchen als Argument nicht aus. Wenn nachhaltig mehr Mädchen in Technik und Handwerk arbeiten sollen, brauchen wir eine strukturelle Verankerung von gendersensibler Bildung ab dem Kindergarten und während der gesamten Schullaufbahn. Von Vorteil wäre, wenn Berufsorientierungsunterricht als eigenes Fach eingeführt werden würde. Es geht um den Abbau von Barrieren in den Köpfen und der Etablierungeeiner frauenfördernden, diskriminierungsfreien Betriebskultur", so Wurzer abschließend.

Martina Wurzer besucht morgen um 9.00 Uhr im Rahmen des Töchtertages die DDSG Blue Danube. Unter dem Motto "Einmal Kapitänin sein" bieten die DDSG allen interessierten Mädchen einen Einblick in spannende Tätigkeiten am Schiff.

