Korun zu Fibel: Idealisiertes Österreich-Bild mit Appell-Charakter

Diskussionen und Workshops sinnvoller als Verfassungsunterricht via Broschüre

Wien (OTS) - "Auch wenn der Ansatz, Neuzugewanderten von Anfang an ein möglichst verständliches Bild von Österreich zu vermitteln, zu begrüßen ist, so hat doch der Versuch, MigrantInnen durch die 'Rot-Weiss-Rot Fibel' den Staat und die Verfassung zu erklären, in einem abstrakten Bilderbuch geendet. Dieses zeichnet ein idealisiertes Bild vom Land und die Illusion einer vermeintlich homogenen Wertegemeinschaft: 'Für mich gelten die gleichen Regeln wie für alle anderen' heißt es dort z. B. schönfärberisch; entgegen der Tatsache, dass die Realität gerade für ZuwanderInnen oft anders aussieht: Für sie gelten viele restriktive Sondergesetze, wie das Ausländerbeschäftigungs- oder das Fremdenpolizeigesetz, die eben zusätzlich und nur für Ausländer gelten", merkt die Migrations- und Integrationssprecherin der Grünen, Alev Korun, an.

"Selbstverständlich sind wir eine Demokratie. Die in der Fibel daran anschließende Aussage 'Das heißt, dass Sie mitbestimmen können', erweist sich allerdings allein beim Anblick des jüngst bekannt gewordenen Falles von Mario K. als Wunschdenken: der 22-Jährige, der seit seinem dritten Lebensjahr in Wien lebt, bekommt trotz Lehrlingsausbildung keine Staatsbürgerschaft und kann eben nicht mitbestimmen. Das heißt, dass die schönen Ankündigungen der Fibel einem Reality Check oft nicht standhalten. Mit Beschreibung von Idealzuständen allein wird man MigrantInnen das Land nicht näher bringen können. Ein Land lernt man mit allen Stärken und Schwächen kennen, wenn man dort lebt und sich mit ihm auseinandersetzt. Diese Auseinandersetzung müssen wir interaktiv, mit Diskussionen und Workshops gestalten, wo man über das Zusammenleben, Konfliktpunkte und gemeinsame Lösungen diskutiert. Diese Begegnungen und eine positive Streitkultur sollten zum Teil eines Begleitprogramms vom ersten Tag an werden. Sprachlich hochpolierte Broschüren allein, in denen alle negativen Zustände fein säuberlich ausgeblendet werden, bewirken noch keine Verbesserung der Willkommenskultur", betont Korun.

