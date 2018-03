VP-Aichinger ad Blimlinger: Warum fürchten Sie sich vor der Direkten Demokratie?

Wien (OTS) - "Einmal mehr wird seitens der Grünen mit unzulässigen Vergleichen gearbeitet. Weder die Fußgängerzone in der Kärntner Straße noch die in der Neubaugasse sind als Vorbild für die Mariahilfer Straße geeignet", so der Klubobmann der ÖVP Wien, LAbg. Fritz Aichinger, in einer Reaktion auf einen Bericht im heutigen Kurier.

Fritz Aichinger: "In den beiden Anrainerbezirken Mariahilf und Neubau haben wir produzierende Betriebe und damit eine Wirtschaftsstruktur, die mit dem 1. Bezirk links und rechts der Kärntner Straße nicht vergleichbar ist. Bei der Einführung der Fußgängerzone in der Neubaugasse hat es wiederum keine großräumigen Änderungen in den Verkehrsrelationen gegeben, wie sie jetzt bei der Mariahilfer Straße geplant sind. Gerade Bezirksvorsteher Blimlinger sollte die Sorgen der Wirtschaftstreibenden verstehen, hat er doch bis zur Gemeinderatswahl 2010 selbst die Meinung vertreten, dass eine Fußgängerzone den Verkehr in den Bezirk verlagert!"

"Bedauerlich ist, dass weder BV Blimlinger noch die zuständige Verkehrsstadträtin eine Kostenschätzung zur Neugestaltung vorlegen können, das ist eine zentrale Forderung der Bürger/innen und ein wichtiges Kriterium für die Entscheidung. Warum sich der grüne Bezirksvorsteher derart vor einer Ja/Nein-Befragung fürchtet, bleibt für mich ein Rätsel. Ich kann mich nicht erinnern, dass Blimlinger vor der Wiener Volksbefragung durch Rot-Grün vor einer Polarisierung aufgrund von Ja/Nein Fragen gewarnt hätte", so Aichinger abschließend.

