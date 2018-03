Johanniter-Rettungshunde: Einsatzübung unter Trümmern

Wien/Niederösterreich (OTS) - Am Tag der Rettungshunde absolvieren die Johanniter eine spezielle Einsatzübung. Die Retter auf vier Pfoten suchen unter realen Bedingungen nach Vermissten auf dem Trümmergelände des Tritolwerks.

Sie suchen unter Trümmern, in Wäldern oder nach Lawinenabgängen. Selbst in Zeiten modernster Technik ist ihre Spürnase unerreicht, denn sie können über weite Strecken Witterung aufnehmen und so Menschenleben retten.

Am 28. April steht ganz Österreich im Zeichen der Retter auf vier Pfoten um auf die unglaublichen Leistungen der Rettungshunde aufmerksam zu machen. Die Johanniter absolvieren an diesem Tag eine ganz besondere Einsatzübung. Sie suchen nach Vermissten unter den Trümmern des Tritolwerks in Theresienfeld. Dieses Gelände wird vom Österreichischen Bundesheer zur Verfügung gestellt und ist der ideale Übungsplatz für die Rettungshunde und die Mitarbeiter der Katastrophenhilfe.

Unter sehr realen Bedingungen können dort die Hundeführer gemeinsam mit ihren - in Privatbesitz lebenden - Vierbeinern nach vermissten Personen suchen. Freiwillige Helfer verstecken sich auf dem weitläufigen Gelände unter riesigen Trümmern, in engen Röhren oder tiefliegenden Schächten. Die Hundeteams suchen systematisch das Gelände ab, bis sie die vermisste - oftmals verwirrte oder verletzte - Person finden. Das hört sich einfach an, erfordert aber höchste Konzentration und mitunter auch hohen körperlichen Einsatz.

"Nicht selten müssen die Hunde zu ihrer eigenen Sicherheit gehoben, ein Stück getragen oder gar abgeseilt werden", erzählt Margit Handl, die Leiterin der Rettungshundegruppe, "Die Hunde müssen lernen, konzentriert dem menschlichen Geruch nachzugehen und in der Gruppe zu arbeiten."

Dahinter steckt viel Einsatz, eine gute Ausbildung und regelmäßiges Training. Bereits Welpen können mit der Ausbildung beginnen, sie lernen zunächst Gehorsam und einen Menschen anzuzeigen, später die Suche in unterschiedlichen Disziplinen. "Die Hundeführer der Johanniter arbeiten ehrenamtlich und trainieren zwei Mal wöchentlich. Zusätzlich absolvieren sie regelmäßige Übungswochen in der Flächen-, Trümmer- oder Lawinensuche. Auch regelmäßige Prüfungen durch die Internationale Rettungshundeorganisation sind bei uns verpflichtend", legt Margit Handl großen Wert auf einen fundierten Bildungsweg.

Die Ausbildung zum Rettungshund dauert mindestens zwei Jahre und ist im Grunde nie zu Ende. Sie kostet durchschnittlich 20.000 Euro pro Hund und wird durch Spenden finanziert. Die Rettungshunde können von jedem, der Hilfe bei der Suche nach Vermissten benötigt, kostenlos unter der Telefonnummer 01 47 600 angefordert werden. Sie sind in Wien und Umgebung meist binnen einer Stunde einsatzbereit.

Fotodownload unter:

http://www.johanniter.at/fotodownload/rettungshunde/

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Belinda Schneider

Kommunikation und Marketing

Tel.: +43 1 470 70 30/3913

Mobil: +43 676/83 112 813

Fax: +43 1 470 47 48

presse @ johanniter.at



Kontaktadresse:

Johanniter-Unfall-Hilfe

Bundesgeschäftsstelle

1180 Wien, Herbeckstraße 39

www.johanniter.at