ORF SPORT + mit der Live-Übertragung von der Judo-EM in Budapest und dem Schulsport-Magazin "Schule bewegt"

Am 25. April im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 25. April 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung von der Judo-Europameisterschaft in Budapest um 15.30 Uhr, das Schulsport-Magazin "Schule bewegt" um 20.15 Uhr, die Höhepunkte vom Formel-1-Grand-Prix in Portugal aus dem Jahr 1984 um 18.00 Uhr und vom Formel-1-Grand-Prix in Bahrain 2013 um 20.45 Uhr sowie "Funsport" mit Snowboard, Freeskiing und vielem mehr um 22.45 Uhr.

16 Sportlerinnen und Sportler werden vom 24. bis 28. April bei den Judo-Europameisterschaften in Budapest in den Einzel- und in den Mannschaftsbewerben für Österreich an den Start gehen. Angeführt wird das Team von der zweifachen Europameisterin von 2008 und 2011 sowie WM-Dritten von 2010 Sabrina Filzmoser (bis 57 kg), dem Olympia-Silbermedaillengewinner 2008 und zweifachen Europameister 2004 und 2008 Ludwig Paischer (bis 60 kg), der 2005 auch WM-Silber und 2006 WM-Bronze holte, sowie der EM-Dritten 2011 Hilde Drexler (bis 63 kg). Kommentator ist Thomas Hölzl.

Im Schulsport-Magazin "Schule bewegt" stellt sich am 25. April das "Leistungszentrum West" vor. Das Wiener Oberstufen-Gymnasium in der Maroltingergasse ist schon seit vielen Jahren Sammelbecken für Spitzensportler aus unterschiedlichen Sportarten. Seit einiger Zeit ist auch der Unterstufenbereich voll auf den Sport fokussiert. Weitere Themen sind das Bundesfinale der Volleyball School Championships zwischen dem BG/BRG Wien Polgarstraße und dem BG/BRG Hartberg, die School Olympics im Tischtennis in Salzburg, der Schul-Marathonlauf im Rahmen des Vienna City Marathons und der Einrad-Sport.

In der 14-täglichen Magazinsendung "Schule bewegt" von ORF SPORT + wird der Schulsport in all seinen Facetten abgebildet. Präsentatorin des Magazins ist die ehemalige Weltklasseschwimmerin Mirna Jukic, als verantwortliche Redakteurin fungiert Gabriela Jahn. Sportliche Leistungen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen - vom Kindergarten bis zur Universität - werden präsentiert. Ebenso wie Projekte, die an Schulen stattfinden und zum Sport anregen. Dem Schulsport soll damit eine breite Plattform gegeben werden, um seinen Stellenwert in der Öffentlichkeit zu erhöhen und letztlich durch das Abbilden des schulischen Sportalltags auch Vorbildwirkung für andere Schulen zu erzeugen.

