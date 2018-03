GPA-djp-Katzian begrüßt "Aus" der Sonntagsöffnung bei Dayli

Elementare Fragen sind nur innerhalb der Sozialpartnerschaft zu klären

Wien (OTS/ÖGB) - "Wir freuen uns im Sinne der Betroffenen, dass sich jetzt offenbar die Vernunft durchgesetzt hat", kommentiert der Vorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp), Wolfgang Katzian die Entscheidung der Geschäftsführung von Dayli, auf die Sonntagsöffnung bis zur Klärung der Rechtslage zu verzichten.

"Wir stellen fest, dass der Kurs der Konfrontation hoffentlich endlich verlassen wird", so Katzian: "Das ist der erste Schritt in die richtige Richtung: Elementare Fragen wie Ausnahmen von den geltenden Bestimmungen der Sonntagsruhe sind nur in der bewährten Zusammenarbeit innerhalb der Sozialpartnerschaft zu klären."

