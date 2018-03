18 Jahre nach Vierfach-Mord: Facebook-Hetze gegen Roma in Oberwart

Polizei ermittelt gegen anonyme Betreiber der Facebook-Gruppe

Wien (OTS) - Das Nachrichtenmagazin NEWS berichtet in seiner am Donnerstag erscheinenden Ausgabe von rassistischen Postings gegen Roma in Oberwart und den dadurch ausgelösten Ermittlungen.

Ausgerechnet auf einer Facebook-Gruppe über Oberwart, wo vor 18 Jahren vier Roma bei einem Rohrbombenanschlag ermordert wurden, wurde nun massiv gegen die Minderheit der Roma gehetzt. So wurde dort etwa ein Hitler-Bild aus dem Film "Der Untergang" mit dem Text "Seit wann gibt es in Oberwart a Bombentestgelände" veröffentlicht. In mehreren weiteren Postings wurde massiv gegen die Volksgruppe der Roma gehetzt.

Nach einer Anzeige bei der Polizei wird nun wegen des Verdachts der Verhetzung ermittelt. Die Urheber der Facebook-Gruppe sind (noch) anonym und haben die rassistischen Postings zwischenzeitig von der Seite entfernt.

